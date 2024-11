Los Angeles Dodgers +400 favoritos para se repetir como campeões da World Series

Os oddsmakers acreditam que os campeões da World Series também serão o time a ser derrotado no próximo ano.

Os Los Angeles Dodgers foram considerados os favoritos nas apostas para vencer a World Series de 2025. Os Dodgers estão com +400 na ESPN BET, à frente do New York Yankees com +700 e do Atlanta Braves com +750.

O Philadelphia Phillies (+1.000), Baltimore Orioles (+1.200), Houston Astros (+1.200), New York Mets (+1.200) e San Diego Padres (+1.500) compõem o segundo nível de contendores na World Series 2025 da ESPN BET chances.

O Chicago White Sox e o Colorado Rockies são os maiores arremessos de longa distância, cada um listado em 400-1.

Os Dodgers se recuperaram de uma desvantagem de cinco corridas para vencer os Yankees no jogo 5 de quarta-feira e conquistar sua segunda World Series nas últimas cinco temporadas. Perdendo por 5-0 no quinto inning, as chances de vitória dos Dodgers no jogo chegavam a 15-1 na ESPN BET. Mas eles capitalizaram os erros defensivos críticos dos Yankees e aguentaram a vitória por 7-6.

Os Dodgers começaram e terminaram a temporada regular como favoritos da World Series nas apostas esportivas. Eles se tornaram os primeiros favoritos nas apostas da pré-temporada a vencer a World Series desde o Chicago Cubs de 2016. Os Dodgers entraram na temporada como favoritos da World Series em três dos últimos quatro anos.

O rebatedor dos Yankees, Juan Soto, o ás dos Orioles, Corbin Burnes, e o terceiro base dos Astros, Alex Bregman, estão entre os agentes livres de alto perfil que podem impactar as probabilidades da World Series nesta entressafra. Mas, por enquanto, os Dodgers continuam sendo o time a ser derrotado aos olhos dos criadores de probabilidades.

Melhores probabilidades para vencer a World Series de 2025 (em 30 de outubro, na ESPN BET)