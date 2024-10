Los Angeles Dodgers fechou Clayton Kershaw para a pós-temporada

LOS ANGELES – Clayton Kershaw, que passou as últimas cinco semanas reabilitando um dedo do pé doente, não lançará nesta pós-temporada, não importa o quão longe o Los Angeles Dodgers avance. Mas os Dodgers receberam boas notícias imediatas pouco mais de duas horas antes do jogo 1 da National League Division Series, no sábado, quando Freddie Freeman foi inserido como titular.

O status de Freeman estava em sério questionamento quando os Dodgers começaram seu trabalho pré-jogo no sábado, mas ele entrou em campo por volta das 14h45, horário do Pacífico, para algumas corridas leves e trabalho defensivo e se sentiu bem ao sair disso. Ele então entrou para rebater uma das máquinas de arremesso de alta velocidade dos Dodgers, após o que a equipe o inseriu na primeira base e em seu habitual terceiro lugar na escalação.

Freeman torceu o tornozelo direito ao evitar uma marcação perto da primeira base em 26 de setembro e passou os últimos oito dias se recuperando da lesão. Ele expressou confiança de que iniciaria o jogo 1 durante uma reunião com a mídia na quinta-feira, dizendo que seu tornozelo direito estava “bom o suficiente”. Mas seu status mudou no dia seguinte, com o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, dizendo no início da tarde de sábado que “não estava tão esperançoso quanto ontem”.

Antes de Freeman se declarar pronto, os Dodgers estavam treinando Max Muncy na primeira base e Enrique Hernandez na terceira base – seu alinhamento preferido se Freeman não estiver disponível em algum momento desta série.

O status de Freeman será continuamente questionado em todo o NLDS, mas o de Kershaw é definitivo.

“Estamos fechando a porta”, disse Roberts. “Clayton fez tudo o que pôde para continuar avançando e se dar a chance de participar da pós-temporada. Mas onde ele está agora, fisicamente, o pé, o dedo do pé simplesmente não está cooperando.”

Kershaw passou por uma cirurgia no ombro na última offseason e não fez sua estreia na temporada até 25 de julho, depois saiu do início de 30 de agosto no segundo turno com o que foi posteriormente diagnosticado como um esporão ósseo no dedão do pé esquerdo. Kershaw continuou a manter seu braço de arremesso ativo e teve suas pontas reajustadas para ajudar a compensar a dor em seu dedo sensível. Mas sua progressão de arremesso foi suspensa na semana passada porque a compensação estava provocando dores em outras partes de seu corpo durante o parto.

“Estava ficando muito cansativo mentalmente continuar tentando arremessar”, disse Kershaw. “Continuava doendo, então fiz outra ressonância magnética. Piorei a situação, então não há sentido neste momento para continuar. É lamentável. Obviamente, super frustrante. É isso mesmo. Não está melhorando, então não posso tom.”

Os Dodgers foram com Yoshinobu Yamamoto, Jack Flaherty, Walker Buehler e Landon Knack como titulares para o confronto NLDS contra o rival San Diego Padres, com Yamamoto e Flaherty iniciando os Jogos 1 e 2, respectivamente. A única decisão um pouco surpreendente no elenco foi com o novato destro Edgardo Henriquez, que fez apenas três partidas, mas lança sua bola rápida na casa dos três dígitos, sobre o veterano Joe Kelly.

Roberts revelou que Kelly sofreu uma lesão no ombro ao fazer uma troca no último arremesso de um jogo simulado no início desta semana. A lesão no ombro de Kelly é semelhante à sofrida por Brusdar Graterol, doença que abriu vaga para outro jovem destro, Michael Grove. A única chance dos Dodgers de ter Kelly disponível será avançar para a World Series; Roberts disse que também não estaria disponível para a NL Championship Series.

Quando a temporada dos Dodgers terminar, Kershaw, que pode precisar de uma cirurgia no dedão do pé esquerdo, irá mais uma vez considerar se vai se aposentar ou lançar na temporada seguinte. Seu contrato inclui uma opção de jogador de US$ 5 milhões que vem com até US$ 20 milhões em incentivos adicionais de desempenho.

“Meus ombros estão ótimos, minhas costas estão ótimas, todas essas coisas”, disse Kershaw, 36 anos. “Não sei. Obviamente, não quero ficar me machucando o tempo todo. Não é divertido fazer isso. Mas também adoro lançar. Só preciso pesar tudo e conversar sobre isso, descobrir. fora.”