Los Angeles Dodgers são campeões da World Series

NOVA YORK – A World Series de 2024 acabou: Shohei Ohtani e o Los Angeles Dodgers são campeões em cinco jogos, o primeiro título para ele e, para o time, o oitavo na história da franquia.

Havia heróis e cabras, como em todos os clássicos do outono, mas nenhum confronto de conto de fadas de Shohei Ohtani contra Aaron Judge. Houve grand slams dramáticos, reviravoltas impressionantes e erros defensivos horríveis. A seca de títulos do New York Yankees chegou a 15 anos, e seu capitão, Aaron Judge, enfrentou lutas que às vezes atingiam níveis de pesadelo.

No final, o que obtivemos foi um confronto puro de beisebol decidido por fatores de beisebol e principalmente pelo fato de os Dodgers terem mais jogadores bons do que seu oponente. Eles mereceram – como um grupo.

Este campeonato, e a forma como Los Angeles o conquistou, tem menos a ver com os nomes da marquise e mais com o conjunto. Pertence a todos eles, tanto ao elenco de apoio de Teoscar Hernandez, Gavin Lux e Max Muncy quanto a Ohtani e seus colegas Freddie Freeman e Mookie Betts. Tanto para substitutos anônimos quanto para iniciantes mais aclamados, como Yoshinobu Yamamoto e Jack Flaherty. Nada disso é por acaso. Os Dodgers venceram desta forma porque foram feitos para vencer desta forma.

A cada temporada, os Dodgers se classificam perto do topo dos majors em categorias como Rookie WAR e em aparições totais na transferência de transações. Pense nisso: com todos os recursos investidos na folha de pagamento de Los Angeles – os Dodgers gastaram mais de US$ 1 bilhão na entressafra passada – o front office liderado por Andrew Friedman nunca para de ajustar o elenco, atendendo às necessidades imediatas e imaginárias. Os Dodgers são excelentes em transformar os excessos de outras equipes em ouro, com jornaleiros como Ryan Brasier, Brent Honeywell e Anthony Banda tornando-se contribuintes cruciais para o bullpen. É dada tanta atenção às 10 últimas vagas na lista de 40 jogadores quanto às três primeiras.

“Trata-se de conseguir os jogadores certos, as pessoas certas”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “Talento é muito, mas não é tudo. Você ainda precisa ser coeso. Só acho que fazemos um ótimo trabalho para conseguir os jogadores certos em nosso clube.”

Os Dodgers têm tanto poder de estrela quanto qualquer time que vimos nos últimos anos, mas eles nunca poderiam ser acusados ​​de adotar uma abordagem de estrelas e uniformes ou de construir um elenco pesado. Profundidade ou estrelas? Teremos os dois, obrigado.

“Temos uma cultura aqui no nível das grandes ligas”, disse Roberts. “Mas o olheiro e o desenvolvimento dos jogadores são incomparáveis.”

Depois de conquistar o segundo título em cinco anos, os Dodgers, de cima a baixo, são o que Roberts diz – incomparáveis.

ISTO FOI SUPOSTO para ser a Ohtani-Judge World Series.

Basta olhar a capa do programa oficial. À esquerda está Ohtani, seu rosto exalando foco e esforço, seus braços apontando para trás no ato do backswing que completa o arco de um de seus poderosos golpes.

Shohei Ohtani e Aaron Judge enfeitam a capa do programa oficial da World Series de 2024.

O juiz está à direita, com a boca aberta no meio de um grito, a cabeça virada enquanto presumivelmente olha para a confusão no banco de reservas após um de seus ataques semelhantes a mísseis nas extensões mais distantes do Yankee Stadium.

Seria Ohtani vs. Judge, na versão definitiva da jornada de um herói do beisebol, sem antagonistas, mas com dois protagonistas em uma odisseia paralela em busca de matar o mesmo dragão: o primeiro campeonato da carreira.

Assim foi o gancho para a retomada do confronto clássico de outono mais prolífico do beisebol, Yankees-Dodgers, o confronto dos sonhos entre duas das franquias mais célebres do beisebol.

O hype não foi sem justificativa. Este foi realmente um confronto sem precedentes entre talvez os melhores jogadores do esporte no momento, estrelando franquias famosas nos mercados mais chamativos e nos maiores palcos. Juntos durante a temporada regular, Judge e Ohtani atingiram 0,315/0,423/0,672 com 112 home runs, 274 RBIs, 256 corridas e 69 bases roubadas. Isso é de dois jogadores.

Este emparelhamento dos dois melhores jogadores do jogo simplesmente não aconteceu com muita frequência na história da World Series. É fácil se perder em um debate sobre quem foi considerado o melhor no jogo a qualquer momento, mas os precedentes claros são poucos: Ty Cobb x Honus Wagner em 1909. Ted Williams x Stan Musial em 1946. George Brett x Mike Schmidt em 1980.

Vamos imaginar o ideal platônico como a cena culminante de “The Natural”, quando Roy Hobbs – “o melhor que já existiu” – chega à estratosfera, transformando outra decepção dos Cavaleiros em uma flâmula instantânea. Nunca tivemos essa recompensa – um home run vencedor do campeonato e revivido pelo melhor jogador do jogo.

Nenhum dos confrontos de superestrelas que destacamos teve o tipo de recompensa que poderíamos sonhar, e a maioria deles decepcionou completamente. No confronto recém-concluído de 2024, enquanto Ohtani jogou bem como um forte no topo da escalação, sua série foi mais interessante porque ele bateu o ombro em um slide, trazendo o termo “subluxação” para o mainstream. E Judge, sem casa até o jogo decisivo, foi surpreendente de assistir durante grande parte da série, depois de uma temporada em que registrou uma das melhores campanhas ofensivas da história.

“Ele é um grande jogador”, disse um simpático Roberts após o jogo 4. “Tenho muito respeito por Aaron. Provavelmente talvez estejamos tentando demais agora.”

Mas isso é beisebol, não é? Quando nos concentramos em um confronto de estrelas como Ohtani contra Judge, essa é a possibilidade que estamos provocando, mesmo sabendo que a natureza do esporte em si torna a realização do cenário dos sonhos tão improvável.

Na verdade, o momento mais cinematográfico da série não foi produzido por Ohtani, Judge – ou mesmo pelo próximo melhor jogador de cada equipe, Betts ou Juan Soto. Isso pertencia a mais uma estrela, Freeman, na pós-temporada, quando suas lesões ameaçavam mantê-lo fora da escalação. Seu grand slam de duas eliminatórias no Jogo 1 evocou imagens imediatas de Kirk Gibson de 1988 e inspirou a homenagem épica e instantânea de Joe Davis a Vin Scully.

Há uma lição aí, tanto sobre beisebol quanto sobre os Dodgers. Não importa em quem nos concentramos, nunca se trata de apenas uma pessoa. Qualquer um pode realizar um sonho de infância.

“Esse é o tipo de coisa, quando você tem 5 anos com seus dois irmãos mais velhos e está jogando bola no quintal”, disse Freeman, “esses são os cenários com os quais você sonha. um jogo da World Series.”

CONSIDERE QUE 29 diferentes Dodgers entraram em ação em outubro. Quase todos desempenharam papéis significativos ao longo do caminho, incluindo um novato de olhos brilhantes chamado Ben Casparius, que começou outubro com três jogos nas grandes ligas em seu currículo. Ele acabou começando no jogo 4 como titular.

Isso é uma característica desta era do beisebol dos Dodgers tanto quanto a presença dos nomes conhecidos Ohtani, Betts, Freeman e Clayton Kershaw.

Desde o início da temporada de 2021, os Dodgers tiveram 68 casos de um jogador registrando pelo menos um bWAR. Apenas os Brewers e os Rays (69 cada) têm mais. Mas os Dodgers também tiveram 17 casos de um jogador atingindo um nível All-Star de quatro BWAR, perdendo apenas para os Astros (18). O sucesso de LA se baseia em estrelas e profundidade.

Durante as 12 temporadas completas desde que o grupo Guggenheim Baseball Management assumiu o controle dos Dodgers, eles venceram 99,2 de cada 162 jogos da temporada regular que disputaram. Durante a era do wild card, nenhum time se saiu melhor nesse período, um que incluiu 11 primeiros lugares, 12 de 12 presenças na chave de pós-temporada, quatro flâmulas e, agora, dois títulos da World Series. E não há dúvida de que a economia dos Dodgers pode desempenhar um papel no seu poder de permanência. De acordo com os Contratos de Cot, os Dodgers tiveram uma folha de pagamento entre os cinco primeiros em todas essas temporadas. No entanto, outras equipes fazem enormes gastos com folha de pagamento – incluindo os dois últimos times que venceram, os Yankees na World Series e os Mets na National League Championship Series – e os Dodgers às vezes são superados por um ou dois competidores.

Um nível de investimento na casa dos bilhões estabelece uma expectativa clara para todos que vestem o azul dos Dodger: fazer o que fizeram na quarta-feira – ganhar tudo. Essa expectativa não é carregada apenas por Ohtani, Betts e Freeman, mas por todos que entram no clube. Eles não aceitariam de outra maneira.

“Há muitas pessoas boas que se preocupam em vencer e querem vencer”, disse o segunda base Gavin Lux. “Nenhum deles tem egos.”

As estrelas dos Dodgers, incluindo Ohtani, superaram seus colegas de Nova York, especialmente Judge, na Série, mas isso se deveu principalmente à produção massiva de Freeman como MVP da World Series. Isso certamente desempenhou um papel importante no triunfo de Los Angeles.

Mas em termos de confronto principal, em nenhum momento isso pareceu uma World Series Ohtani versus Juiz. Na verdade, foi a série Freeman, mas é claro que ele não vai reivindicar esse título.

“Nós lidamos com muita coisa desde [the season opener in] Coreia”, disse Freeman. “Lutamos e enfrentamos adversidades e recuamos. É apenas um crédito para nossos rapazes, nossa equipe e todos nesta organização”.

NENHUMA EQUIPE PERDIDA mais jogos de jogadores com lesão em 2024 do que os Dodgers. Mesmo enquanto borrifavam champanhe e gritavam na sede do clube no Yankee Stadium na quarta-feira, os Dodgers tinham mais do que uma rotação inicial inteira na lista de lesionados.

É por isso que Roberts – cujas decisões pós-temporada foram difamadas pelos fãs e detratores dos Dodgers ao longo dos anos – merece tanto crédito por esta corrida. Não é só que Roberts, junto com o técnico de arremessadores Mark Prior, conseguiram contornar as perdas na equipe de arremessadores. É também que o capitão, como sempre, incluiu novatos como o outfielder Andy Pages, Landon Knack, Casparius e até Yamamoto, não um novato tradicional, mas mesmo assim um novato. Acontece também que quando os Dodgers gastaram muito no prazo de negociação, adicionando Flaherty, Tommy Edman e Michael Kopech, todos eles se encaixaram tão perfeitamente dentro e fora do campo que é fácil esquecer que eles não se juntaram ao time até o final de julho.

Nenhum jogo mostrou isso de forma mais aguda do que a vitória dos Dodgers no jogo 5 contra San Diego na NL Division Series, quando os três grandes combinaram 1 de 10, mas quatro apaziguadores apoiaram Yamamoto em um shutout de dois rebatidas e Teoscar Hernandez e Enrique Hernandez acertou home run solo nas únicas corridas do jogo.

“Ele permite que você seja o jogador que sempre será”, disse Teoscar sobre Roberts. “Ele permite que você se divirta. Sua comunicação com os jogadores é uma das melhores que já tive na minha carreira. Acho que é por isso que ele é tão especial para este time e para os jogadores.”

Apesar de tudo, Roberts distribui o crédito constantemente para longe de si mesmo.

“Você nunca prevê uma temporada como a que passamos, mas ainda temos caras que são honestos e talentosos”, disse Roberts. “Fomos atingidos, então é um tipo de coisa organizacional. A diretoria, Andrew [Friedman] é brilhante.”

Se Roberts precisava de uma validação que talvez o título da equipe na temporada encurtada de 2020 não fornecesse – ele a tem. Ele pode ser apenas mais uma engrenagem de destaque no imenso aparato dos Dodgers, mas é vital. Ele também é o gerente de uma dinastia.

Este campeonato – depois de uma cansativa maratona de 162 jogos mais um mês de playoffs, não pode ser diminuído. Foram necessários todos os Dodgers para que isso acontecesse, até o fim.

Quando os Dodgers saíram do banco de reservas da terceira base após a eliminação final, Ohtani, Betts e Freeman estavam no meio da pilha. O mesmo aconteceu com Casparius e Knack. O último campeonato de beisebol não pertence a nenhum deles, mas a todos eles, sob uma bandeira tingida de azul Dodger, exatamente como foi desenhada o tempo todo.