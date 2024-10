Los Angeles Dodgers usará Michael Kopech como abertura do jogo 6

LOS ANGELES – O Los Angeles Dodgers usará o apaziguador destro Michael Kopech para abrir o jogo 6 da National League Championship Series no domingo, um jogo bullpen programado, com chance de avançar para a World Series.

Freddie Freeman, que passou o mês inteiro lutando contra uma torção no tornozelo direito, não está na escalação contra o canhoto Sean Manaea, do New York Mets, um confronto particularmente difícil para rebatedores canhotos por causa de seu ataque de fogo cruzado. Freeman praticou rebatidas em campo durante o treino de sábado, mas o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, disse que “simplesmente não se sente ele mesmo”.

Espera-se que Freeman esteja disponível para rebater e provavelmente começará contra o destro Luis Severino se o NLCS passar para o Jogo 7 em que o vencedor leva tudo.

Com Freeman fora da escalação, os Dodgers transferiram Max Muncy para a primeira base e Enrique Hernandez para a terceira, com Andy Pages começando no centro. O destro Chris Taylor substituiu o canhoto Gavin Lux, que foi afastado principalmente por causa do confronto, mas também porque ainda está lutando contra uma lesão nos flexores do quadril. O Mets seguirá a mesma escalação que lhes proporcionou 12 corridas no jogo 5, com Brandon Nimmo passando para o segundo lugar e outro rebatedor canhoto, Jeff McNeil, começando na segunda base.

Os Dodgers usavam Ryan Brasier principalmente para iniciar seus jogos no bullpen, mas ele desistiu de um home run inicial para Francisco Lindor na derrota no jogo 2 no Dodger Stadium. Landon Knack, arremessador titular, seguiu Brasier e desistiu de cinco corridas no segundo inning, pontuado por um grand slam de Mark Vientos.

O ideal é que os Dodgers superem o jogo 6 usando seus seis apaziguadores de alta alavancagem, uma lista que inclui Brasier, Kopech, Evan Phillips, Anthony Banda, Blake Treinen e Daniel Hudson. Mas eles também devem levar em conta um potencial Jogo 7.

“Isso é algo que todos teremos que esperar para ver como o jogo se desenrola, e isso ditará isso”, disse Roberts sobre o equilíbrio das pesadas cargas de trabalho de seus substitutos e a garantia de que eles estarão disponíveis na noite seguinte. “Isso é algo que certamente também deve estar em minha mente.”