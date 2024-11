Los Angeles Dodgers vence a World Series e vence o New York Yankees em 5 jogos

Los Angeles é a casa dos campeões da World Series mais uma vez – os Dodgers acabaram de derrotar o New York Yankees em cinco jogos para garantir seu oitavo título na história da franquia!!

Freddy Freeman e companhia. conduziu os negócios de forma dramática no Yankee Stadium na quarta-feira … com o time visitante perdendo na maior parte da competição depois que NY assumiu uma vantagem de três corridas no primeiro inning graças aos home run de Arão Juiz dar Jazz Chisholm Jr.

Os Dodgers estavam lutando para se recompor no ataque, pois perderam por 5 a 0 no quinto turno… mas foi aí que as coisas ficaram interessantes.

LA fez cinco corridas consecutivas com duas eliminações no topo do 5º … com Freeman, Apostas Mookie dar Teoscar Hernández dirigindo nas corridas – e os Yankees cometendo dois erros cruciais em campo.

Os Yankees reagiram com uma corrida no final do 6º, mas não foi o suficiente para forçar um Jogo 6… já que os Dodgers responderam com mais dois no 8º.

Foi um clássico de outono para os livros – um confronto entre os dois maiores times e superestrelas do beisebol hoje… com Judge e Shohei Ohtani fazendo suas primeiras aparições na World Series.