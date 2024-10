Louis Tomlinson ‘Beyond Devastated’, One Direction aborda a morte de Liam Payne

Louis Tomlinson está compartilhando sua dor após a morte do ex-colega de banda do One Direction Liam Payne … postando uma homenagem comovente em suas redes sociais.

Após a morte de Liam na Argentina na quarta-feira, Louis postou no Instagram, onde compartilhou que está “além de devastado” pela morte prematura de seu colega.

Ele escreveu … “Ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil.”

Louis relembrou os primeiros dias de sua amizade, quando eles eram os primeiros parceiros – junto com Estilos de Harry, Niall Horandar Zayn Malik – para formar o One Direction no “The X Factor” do Reino Unido.

Ele observou … “Fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida.”

Louis elogiou a habilidade de composição de Liam, insinuando que ele e seu falecido amigo discutiram uma colaboração novamente em um futuro próximo. Ele acrescentou … “E para que conste, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. Sua experiência desde tenra idade, seu tom perfeito, sua presença de palco, seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado você por nos moldar, Liam.

O último vídeo de Harry com Liam, Niall, Zayn e Louis. 18 de março de 2015. 💔 pic.twitter.com/UUALZIfA5k — Turnê Mundial HS4 (@HS4WorldTour) 17 de outubro de 2024

@HS4WorldTour

Ao encerrar sua nota, Louis deixou uma mensagem para o falecido cantor… confessando que está “lutando com a ideia de se despedir”.

Ele também prometeu estar presente no filho de Liam Ursovida de … “Serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível.”

Além da mensagem pessoal de Louis, a conta oficial do One Direction no Instagram divulgou um comunicado em nome dos membros sobreviventes da banda.

A nota afirma: “Estamos completamente arrasados ​​com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, levaremos algum tempo para lamentar e processar o perda de nosso irmão, a quem amávamos muito.”

A mensagem continua, dizendo que os companheiros de banda guardarão suas memórias com Liam “para sempre”.

A declaração conclui… “Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amaram ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele.”

Como o TMZ relatou anteriormente … Liam morreu quarta-feira depois de cair da varanda de seu quarto de hotel no terceiro andar em Buenos Aires, Argentina. De acordo com uma gravação do 911Liam supostamente teve um colapso enquanto estava embriagado em seu quarto de hotel no CasaSur Palermo Hotel antes da queda … e mais tarde foi declarado morto no local.

Fãs, familiares e amigos famosos prestaram homenagem a Liam desde então… com muitos fazendo vigília do lado de fora de seu hotel.

Ele tinha apenas 31 anos.