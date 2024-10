‘Love is Blind’ provoca grande aumento nas vendas de perfume com feromônios

“Love is Blind” está ajudando uma empresa de fragrâncias a arrecadar dinheiro… porque um produto apresentado no reality show da Netflix agora está vendo um aumento nas vendas como resultado.

O negócio é o seguinte… no segundo episódio da última temporada de “Love Is Blind”, Taylor Krause usa um perfume roll-on de feromônios para adicionar aroma ao seu bilhete de amor para Garrett Josemans .

Não demorou muito para que os fãs de “Love Is Blind” procurassem o produto e começassem a dar críticas nas redes sociais… com um close-up da câmera no programa revelando que Taylor estava usando o perfume Roll-On Pheromone Original da Pure Instinct. .

Um representante da Pure Instinct disse ao TMZ… as vendas aumentaram dez vezes depois que o episódio “Love Is Blind” com seu produto foi ao ar… e o site Pure Instinct teve um aumento de 500% no tráfego imediatamente após o episódio aparecer na Netflix.