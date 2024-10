Luciano Barbosa comemora vitória e fala sobre a responsabilidade no trabalho por Arapiraca

Luciano falou com a impressa após vitória. Foto: Cortesia

Luciano Barbosa, reeleito prefeito de Arapiraca com 100.890 votos, o que representa 85,04% dos votos válidos, conversou com a imprensa após a apuração das urnas. Ele celebrou o expressivo resultado e refletiu sobre a responsabilidade de seu trabalho pela cidade.

“Eu sempre procuro encarar essas situações [vitória] com serenidade. É evidente que uma vitória tão significativa me enche de orgulho, me traz felicidade e alegria. Mas o gestor deve ter a capacidade de lidar com isso de forma serena”, afirmou.

Sobre a responsabilidade que acompanha seu novo mandato, ele disse: “A responsabilidade permanece a mesma. Portanto, eu encaro isso como uma grande obrigação que o povo está me confiando, dizendo: ‘olha, nós acreditamos em você’. Isso significa que a população acredita que eu tenho a capacidade de resolver, no mínimo, os problemas que ela enfrenta. E eu preciso estar à altura dessa expectativa”, finalizou.

Além de Luciano, participaram da disputa Fabiana Pessoa (PL), Dr. Silvio Cezar (PSOL) e Lindomar Ferreira (PSDB). Tarcizo Freire (Solidariedade) desistiu da corrida eleitoral na última semana. Luciano manteve sua chapa do primeiro mandato, com a atual vice-prefeita Rutineide Pereira Melo, conhecida como Rute Nezinho.

Durante a campanha, o prefeito percorreu todos os bairros da cidade, reunindo-se com empresários e vereadores. A última caravana de campanha encerrou-se às 21h desse sábado (5).

Entre as promessas para seu novo mandato, está a continuidade dos projetos em andamento no município. Uma das principais metas é que Arapiraca tenha 100% de suas escolas em tempo integral, tornando-se a primeira cidade do país a alcançar esse feito.