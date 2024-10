Luis Enrique, do PSG, defende decisão de dispensar Ousmane Dembélé

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, não teve escrúpulos em dispensar Ousmane Dembélé por motivos disciplinares, dizendo no sábado que fez isso para o bem da equipe, apesar de terem perdido pela primeira vez nesta temporada sem o internacional francês.

Sem Kylian Mbappé no clube, Dembélé tornou-se o foco do ataque do PSG e o jogador de 27 anos começou bem a temporada com quatro golos e quatro assistências em todas as competições.

No entanto, Dembélé foi dispensado da viagem da Liga dos Campeões ao Arsenal – onde o PSG sofreu uma derrota por 2 a 0 – depois do que fontes disseram à ESPN ter sido uma discussão entre os dois.

“Quando um jogador não cumpre suas obrigações, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Agora tudo está em ordem”, disse Enrique em entrevista coletiva antes da viagem de domingo a Nice, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu.

“Sou duro quando tenho que ser duro e mais permissivo quando é necessário. Essa é uma das minhas grandes habilidades como treinador e como pessoa… Todo jogador tem uma série de obrigações a cumprir, então todo jogador que isso está disponível.

“Se eles cometerem um erro grave, tomarei a decisão certa, seja fácil ou difícil. Não tenho problema em fazer isso, mesmo que pareça difícil, porque sempre pensamos no que é melhor para a equipe”.

O PSG, líder da Ligue 1, está invicto com 16 pontos, à frente do AS Monaco no saldo de gols.

O Paris Saint-Germain está invicto na Ligue 1 na temporada 2024-25. Foto de Julian Finney/Getty Images

“Estamos indo bem. Depois de analisar o jogo [against Arsenal]mudamos nossa mentalidade e estamos de volta à ação na liga, prontos para competir. Isso é bom porque se você perder, há um jogo logo depois”, disse Enrique.

“Somos imperfeitos, vamos melhorar, mas tenho certeza que esta equipe lutará em todas as competições. Se repetirmos esta partida contra o Arsenal, em casa, no Parc des Princes, talvez o resultado não seja o mesmo.”

O Nice está em nono sob o comando do novo técnico Franck Haise e Enrique disse que embora alguns aspectos de seu jogo sejam semelhantes, eles estão “muito firmes defensivamente”, tendo sofrido apenas seis gols até o momento e ele espera um jogo complicado.

“Eles têm um treinador conhecido, com uma personalidade que incute em suas equipes… Eles jogam em alto nível, então será difícil. Eles pressionam alto no campo e são fortes com a bola”, disse ele.

“Eles defendem bem e certamente será difícil. Sempre foi um lugar difícil, mas estamos motivados para continuar fazendo o que estamos fazendo para permanecer no topo da tabela”.