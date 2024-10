Luis Suárez confirma negociações de extensão de contrato do Inter Miami

Luis Suárez confirmou na sexta-feira que está atualmente negociando contrato com o Inter Miami sobre uma possível prorrogação.

O atacante assinou inicialmente um contrato de um ano com o Inter Miami em 22 de dezembro, ingressando na Major League Soccer apenas para a temporada de 2024.

“Meu advogado está conversando com o clube, mas estou tranquilo”, disse Suárez. “Vou terminar a temporada da melhor forma possível, que era o que queria e mostrar ao clube que se chega com vontade, se sente bem fisicamente e com a esperança de continuar a fazer parte da história deste clube”.

O técnico Gerardo Martino insistiu que a equipe concordaria com uma prorrogação se a oportunidade se apresentasse.

“É claro que todos os jogadores de alta classe como Luis podemos ter e reunir muito melhor”, disse ele. “Então, certamente, se for dada a possibilidade, isso acontecerá.”

Suárez rapidamente silenciou as preocupações iniciais sobre seu estado físico e as recorrentes lesões nos joelhos ao chegar à MLS, adaptando-se rapidamente à ação no Inter Miami.

Ele registrou 18 gols e sete assistências em 26 partidas, levando os Herons ao Supporters’ Shield e aos playoffs de 2024 da MLS.

O atacante está em terceiro lugar na classificação da Chuteira de Ouro, atrás de Christian Benteke, Cucho Hernández e Dénis Bouanga. Seus esforços no ataque também lhe renderam uma indicação ao prêmio MVP de 2024 da MLS.

Com as contribuições de Suárez, o Inter Miami continua a caminho de quebrar o recorde da MLS de maior número de pontos conquistados em uma única temporada.

Embora o New England Revolution detenha atualmente o título depois de registrar 73 pontos em 2021, o Inter Miami lideraria o número com uma vitória final no sábado.