Luis Suárez critica a ‘falta de respeito’ de Bielsa pelos jogadores uruguaios

Luis Suárez expôs o que chamou de condições de trabalho problemáticas impostas pelo técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, durante a Copa América de 2024, antes de pedir aos torcedores que não culpem os jogadores se “algo der errado” no futuro.

Bielsa ingressou na La Celeste em 15 de maio de 2023 e impactou imediatamente o funcionamento da seleção nacional, segundo Suárez.

“No Complexo Celeste, os funcionários não estão autorizados a entrar e nos cumprimentar e comer conosco”, disse ele no programa da DirecTV “De fútbol se habla así”.

“Eles têm que ter cuidado até na porta que têm que entrar. Me parte o coração saber que a vida no Complexo é assim hoje… Matias Vecino foi o primeiro a perceber que isso aconteceria. Vecino, que tinha 30 anos, saiu de um dia para outro?”

Suárez continuou falando sobre o impacto que a liderança de Bielsa teve durante a Copa América de 2024, detalhando a falta de comunicação entre a comissão técnica e os jogadores.

Luis Suárez encerrou sua carreira internacional com 143 partidas e como o maior goleador de todos os tempos do Uruguai com 69 gols. Foto de Ira L. Black – Corbis/Getty Images

“Houve situações na Copa América que me magoaram, mas não as contei por uma questão de convivência”, disse Suárez no programa. “Muitos jogadores se reuniram para pedir ao técnico que pelo menos nos desse bom dia, mas ele nem nos cumprimentou.”

La Celeste teve uma boa campanha na Copa América de 2024, terminando em terceiro lugar depois de derrotar o Canadá por 2-2 (4-3) nos pênaltis. Mas, além dos resultados, Suárez retratou uma imagem sombria nos bastidores.

“Bielsa dá uma conferência e fala coisas maravilhosas sobre as pessoas, e em Nova York houve um dia em que ele nos pediu para não pararmos para cumprimentar as pessoas e eu me levantei e disse a ele que íamos cumprimentar as pessoas de qualquer maneira”, disse ele.

Desde então, o atacante se aposentou da seleção nacional, disputando sua última partida em 6 de setembro. Ele partiu como o maior artilheiro de todos os tempos do Uruguai, com 69 gols em 143 jogos em 17 anos.

Ainda assim, antes de pendurar a camisa, Suárez lembrou que conversou com Bielsa na esperança de melhorar a situação atual.

Escolhas do Editor

“Tive uma conversa de cinco minutos com Bielsa, falando como líder do grupo, e no final ele apenas respondeu: ‘Muito obrigado’”, disse Suarez.

Como o foco agora muda para a Copa do Mundo de 2026, o atacante pediu que os torcedores compreendam a situação. Embora La Celeste esteja em terceiro lugar no ranking da Conmebol, com 15 pontos em oito jogos, Suárez sinalizou cautela.

“Amanhã peço às pessoas que não descontem nos jogadores se algo der errado. Bielsa separou todo o grupo, até na forma como treinam”, disse.

O Uruguai volta à ação no dia 11 de outubro contra o Peru na próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.