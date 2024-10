Luke Combs, Eric Church e More se apresentam em concerto organizado pelos proprietários dos Panthers, The Teppers

Lucas Pentes, Igreja Érica e mais estrelas country se uniram por uma boa causa… e arrecadaram muito dinheiro para as pessoas afetadas pelo furacão Helene.

Doze estrelas da música country compareceram ao Bank of America Stadium no sábado à noite para o maior show nos quase 30 anos de história do local – trazendo uma multidão de 82.193 pessoas.

Os Panteras jogam no BoA Stadium… e, o dono do time Davi Seringueiro e sua esposa Nicole permitiu que as estrelas o utilizassem gratuitamente, para que todo o dinheiro arrecadado pudesse ir diretamente para as pessoas que mais precisam.



Combs deu um resumo de como esse evento – que normalmente levaria meses para ser planejado – aconteceu em apenas quatro semanas.

LC explica que ligou para seu empresário após o furacão… dizendo que eles precisavam fazer um show beneficente. Combs diz que seu empresário ligou para os Carolina Panthers e Luke ligou para Church – e eles imediatamente embarcaram.

Combs diz que os Teppers doaram não apenas o local, mas também a cerveja, a comida, o estacionamento, o laboratório… todos os custos associados, para que não precisassem cortar nenhum dinheiro.

Ao todo o concerto – com Combs Church Keith Urbano, James Taylor, Billy Cordas, Sheryl CorvoThe Avett Brothers e meia dúzia de outros artistas – arrecadaram US$ 24,5 milhões para alívio do furacão Helene.

Celebridades também preencheram as arquibancadas… com Sidney Sweeney, Nicole Kidman, Randy Travis e mais pessoas aparecendo para apoiar a causa.

Furacão Helena devastado no sudeste dos Estados Unidos no final do mês passado… matando mais de 200 pessoas e causando danos no valor de milhões de dólares.