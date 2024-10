Luke Walton vende casa em Manhattan Beach por impressionantes US$ 10,3 milhões

Lucas Walton acabou de chegar a uma venda épica, vendendo sua casa em Manhattan Beach por impressionantes US$ 10,3 milhões!

A venda da mansão de 7 quartos e 7,5 banheiros do ex-jogador e técnico do Los Angeles Lakers é uma grande vitória, tornando-a apenas a terceira propriedade a leste de Sepulveda Boulevard em Manhattan Beach, Califórnia, a ser vendida por mais de US$ 10 milhões. E só pelas fotos é fácil perceber por que custou tão alto.