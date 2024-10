Lupita Nyong’o confirma que não está mais namorando Joshua Jackson

Lupita Nyong’o está se afastando um pouco da cena do namoro … confirmando que ela e Josué Jackson não estão mais juntos – e dizendo que está focada em outro garotinho em sua vida.

A atriz sentou-se para uma entrevista com Harper’s Bazaar Reino Unidopublicado na terça-feira, no qual ela confirma que não está mais envolvida com Jackson depois de menos de um ano juntos.