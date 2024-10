Lutadores detalham possíveis danos cerebrais e ferimentos graves na última rodada de apoio ao acordo antitruste do UFC

Um novo processo no processo antitruste do UFC revelou declarações de 51 lutadores escrevendo cartas de apoio ao acordo proposto que encerraria o caso de uma década.

Em setembro, o UFC chegou a um acordo com os demandantes sobre um acordo de US$ 375 milhões para encerrar o processo antitruste original que foi movido pela primeira vez por lutadores como Cung Le em 2014. Um acordo inicial de US$ 335 milhões para o processo original cobrindo lutadores de 2010 a 2017 e um segundo processo para lutadores de 2017 até o presente foi rejeitado pelo juiz Richard Boulware em julho.

Os demandantes no caso voltaram à mesa de negociações para chegar a termos sobre o novo acordo de liquidação de US$ 375 milhões que cobre apenas os combatentes de 2010 a 2017. Em um processo separado, 56 combatentes escreveram cartas instando o juiz a aprovar o novo acordo de liquidação. para lhes permitir algum alívio financeiro, que seria pago muito antes de o caso realmente ir a julgamento e, então, potencialmente ficar preso em apelações por vários anos.

O mais novo pedido traz mais 51 lutadores, incluindo vários ex-campeões do UFC, pedindo ao juiz que aprove o acordo. Nas cartas, os atletas detalhavam tudo, desde danos cerebrais até um pescoço quebrado e vários outros ferimentos graves sofridos em combates, na esperança de que o dinheiro pago pelo acordo os ajudasse imediatamente.

“Enquanto lutava pelo UFC, sofri muitas concussões”, escreveu o ex-campeão peso pesado do UFC Fabricio Werdum em seu depoimento. “Temo que durante a minha carreira tenha sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE) e esteja notando sintomas comuns com TCE e CTE (encefalopatia traumática crônica), incluindo irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia e perda de memória. Tenho muitas lesões e cicatrizes no cérebro e tenho um cisto localizado centralmente no cérebro, tornando a cirurgia até agora impossível. Monitoro esse cisto com exames semestrais para determinar se ele está crescendo. Até o momento, nenhum tratamento para CTE foi encontrado.

“Isso seria realmente um dinheiro que mudaria a vida de mim e de outros membros da classe. Esses fundos também permitiriam que eu e minha família concluíssemos a construção de nossa casa no Brasil.”

Werdum, que competiu principalmente no UFC entre 2012 e 2020, foi lutar no PFL e fez uma luta pelo Gamebred Fighting Championship, sendo sua última aparição em 2023.

Miguel Torres, que ingressou no elenco do UFC após a entrada dos lutadores do WEC na organização, também detalhou problemas com danos cerebrais em sua carreira.

No comunicado, Torres também afirmou que foi pressionado para uma luta pelo CEO do UFC, Dana White, quando se machucou, o que resultou em ainda mais lesões.

“Enquanto lutava pelo UFC, e durante minha carreira no MMA, sofri muitas lesões significativas, incluindo uma ruptura do LCA e do ligamento colateral medial no joelho direito, uma mão direita quebrada que eu mesmo coloquei, uma mão esquerda quebrada que eu mesmo coloquei, dedos quebrados, dedos do pé quebrados, ligamentos rompidos no tornozelo que coloquei fita adesiva, uma costela quebrada, uma bursa rompida no cotovelo que perfurou a pele e depois de ser drenada várias vezes, infeccionou com estafilococos e múltiplas concussões”, escreveu Torres. “Depois que rasguei minha bursa no cotovelo e infeccionei com estafilococos, fui pressionado por Dana White a lutar contra Joseph Benavidez com uma disputa de título em jogo, apesar de não poder usar meu braço direito, treinar cardio ou sparring por dois meses.

“Durante aquela luta com Benavidez, minha testa foi aberta, exigindo 15 pontos naquela noite para fechar o corte e uma cirurgia adicional para repará-lo adequadamente. Durante toda a minha carreira de lutador, não tive seguro. Temo que durante minha carreira tenha sofrido lesão cerebral traumática (TCE) e esteja percebendo sintomas comuns com TCE, incluindo ansiedade, depressão, irritabilidade, dores de cabeça ocasionais, insônia, sensibilidade à luz, raiva rápida e alterações de humor.”

Torres explicou como o dinheiro do acordo lhe proporcionaria alívio financeiro e a capacidade contínua de sustentar sua família.

“Isso seria realmente um dinheiro que mudaria a vida de mim e de outros membros da classe”, disse Torres. “Os fundos recebidos com este acordo permitir-me-ão saldar dívidas contraídas no meu ginásio Torres Martial Arts Academy e sustentar os meus três filhos.”

Kyle Kingsbury, que foi um dos principais membros do processo antitruste original contra o UFC, detalhou seus próprios ferimentos graves, inclusive quando afirma que lutou com o pescoço quebrado. Ele também acrescentou que muitas vezes competiu lesionado por medo de ser dispensado do contrato se recusasse uma luta.

“Enquanto lutava pelo UFC, sofri uma série de lesões significativas, incluindo pescoço quebrado, rupturas em ambos os joelhos, ruptura do lábio do ombro direito, duas fraturas orbitais do olho esquerdo e inúmeras concussões”, disse Kingsbury. “Oito dias antes da minha primeira luta no UFC, separei uma costela no treino. Mesmo assim, segui em frente com a luta, pois temia que o UFC rescindisse meu contrato se eu desistisse. Também lutei com Jimi Manuwa em 2012 com o pescoço quebrado. Eu vinha de derrotas consecutivas e temia ser cortado se não continuasse a luta. Perdi aquela luta e quebrei um osso orbital no processo.

“Minha carreira de lutador teve um impacto sério no meu corpo. Até hoje, sofro de perda de memória, dores crônicas no pescoço e dores crônicas nos joelhos. Minhas despesas atuais com saúde são um peso real no meu orçamento. Actualmente, não posso pagar o seguro de saúde e tenho de pagar do próprio bolso todas as minhas necessidades de cuidados de saúde. Também sou forçado a adiar ou renunciar a tratamentos de que preciso, mas não posso pagar. Além das despesas de saúde, periodicamente enfrento sérios desafios para cobrir as despesas básicas do dia a dia com alimentação, abrigo e transporte.”

A ex-desafiante ao título do UFC Bethe Correia detalhou seus ferimentos, que incluem danos aos olhos que estão causando perda permanente da visão.

“Enquanto lutava pelo UFC, sofri muitas lesões graves, incluindo deslocamento de retina em ambos os olhos, o que causa pressão e dores extremas”, afirmou Correia. “Até o momento fiz três cirurgias oculares, duas no olho esquerdo e uma no olho direito. Estou perdendo a visão central do olho esquerdo. Muitas vezes vejo pontos no meu olho direito e minha visão é geralmente fraca e diminuída. Devido à minha visão decrescente e à dificuldade em obter as necessidades básicas na vida quotidiana, tenho achado cada vez mais difícil frequentar a escola.

“Isso seria realmente um dinheiro que mudaria a vida de mim e de outros membros da classe. Os fundos deste acordo permitir-me-ão procurar os cuidados médicos necessários para resolver a diminuição da minha visão e também me proporcionarão fundos para estabilizar a minha vida. Minha transição após minha carreira pós-UFC foi extremamente difícil e tenho lutado sem uma renda estável. Infelizmente, devido ao preço que esta carreira tem no seu corpo e às cicatrizes e lesões que os lutadores deixam, é muito difícil fazer a transição para carreiras normais.”

Esta última rodada de declarações também incluiu depoimentos de lutadores atuais, como Yair Rodriguez e Rani Yahya, bem como de vários veteranos do UFC, como Thiago Alves, Vladimir Matyushenko, Brandon Vera e o ex-campeão Lyoto Machida.

Os depoimentos foram apresentados ao tribunal enquanto os demandantes aguardam uma palavra sobre se o juiz aprovará ou não o acordo desta vez.

Em um processo anterior, os advogados que representam os demandantes observaram que os lutadores envolvidos no acordo de US$ 375 milhões “iriam recuperar (em média), após a dedução de todas as taxas e custos, US$ 250.000”.

Não há informações sobre quando o juiz poderá decidir sobre o acordo, mas se for negado, as partes envolvidas poderão tentar outra negociação ou possivelmente se preparar para um julgamento em um futuro próximo.