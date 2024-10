Lynx empata o maior retorno nas finais da WNBA na vitória do G1 contra o Liberty

NOVA YORK – A técnica do Minnesota, Cheryl Reeve, viu muita coisa em sua carreira incrível, que incluiu quatro campeonatos da WNBA.

A histórica recuperação do Lynx para vencer o Liberty por 95-93 em um jogo selvagem 1 das finais da WNBA na noite de quinta-feira é considerada um dos melhores momentos.

Minnesota se recuperou de 18 pontos a menos no primeiro tempo, igualando a maior recuperação na história das finais da WNBA, e de 15 pontos a menos faltando menos de cinco minutos para o final do tempo regulamentar, a primeira vez na pós-temporada da WNBA e apenas a segunda vez que isso aconteceu no liga.

“Então essa classificação é muito alta”, disse Reeve. “Acho que isso define nossa equipe. Superar momentos difíceis. É disso que estamos falando. Você tem que ser mentalmente forte, resiliente. … Emocionado por podermos aguentar.”

O saltador de Napheesa Collier faltando 8,8 segundos para o final da prorrogação levou o Lynx à vitória.

Com o jogo empatado, Collier fingiu na pista e marcou. Nova York teve a chance de empatar, mas a bandeja de Breanna Stewart na campainha estava errada.

“Os deuses do basquete estavam do nosso lado esta noite”, disse Courtney Williams, que fez 23 pontos, incluindo uma jogada de quatro pontos faltando 5,5 segundos para o fim do tempo regulamentar, para liderar o Minnesota.

Collier terminou com 21 pontos, oito rebotes, seis bloqueios e três roubadas de bola.

O jogo 2 da série melhor de cinco é domingo em Nova York. Antes do jogo de quinta-feira, a comissária da WNBA Cathy Engelbert anunciou que a liga está expandindo as finais para melhor de sete a partir do próximo ano.

O OT teve um início lento antes de Minnesota construir uma vantagem de 88-84, já que Nova York errou seus primeiros seis arremessos. Jonquel Jones finalmente colocou o Liberty na mesa com um escanteio de 3 pontos faltando 1:38 para o fim. Williams respondeu com sua própria cesta de 3 pontos, e as equipes trocaram cestas no minuto seguinte. O roubo de bola de Sabrina Ionescu na quadra de defesa e na bandeja colocou o New York em 93-91, faltando 32,9 para o fim.

Jones então roubou a bola no meio da quadra e marcou para empatar quatro segundos depois. Minnesota diminuiu o tempo antes que a cesta de Collier desfizesse o empate.

O Liberty perdeu uma vantagem de 11 pontos nos 3:23 finais do regulamento, quando Minnesota marcou 12 pontos consecutivos, coroado pelo jogo de quatro pontos de Williams.

O Liberty aproveitou ao máximo os últimos segundos. Depois que o primeiro chute de Stewart foi bloqueado com um segundo de esquerda e saiu de campo, Ionescu passou a bola para ela por baixo da cesta e ela sofreu falta. Os árbitros revisaram a jogada para ver se a falta ocorreu antes que a campainha soasse e consideraram que sim, concedendo a Stewart dois lances livres faltando 0,8 segundos para o fim.

Ela acertou o primeiro dos dois lances livres, com o segundo rolando para fora do aro. O chute de Williams do outro lado foi errado e o jogo foi para o OT.

“Leve no queixo. Estávamos muito em alta, então tivemos uma sequência selvagem para terminar o quarto e não começamos bem a prorrogação”, disse Stewart. “Dei uma boa olhada no final e não consegui. Esta é uma série e queríamos realmente vencer em casa. Mas a beleza é que temos outro jogo no domingo e estaremos prontos.”

Jones liderou o New York com 24 pontos e 10 rebotes. Ionescu terminou com 19 e Stewart com 18.

O New York deu certo no Minnesota, que jogava apenas dois dias depois de vencer o Connecticut nas semifinais. O Liberty construiu uma vantagem de 18 pontos no primeiro tempo, antes do Lynx se recuperar.

O rali de 18 pontos empatou com o recorde do Liberty estabelecido em 1999 no jogo 2 das finais, que terminou com o histórico arremesso de Teresa Weatherspoon no meio da quadra.

Ambas as equipes buscam fazer história nesta série. O Liberty busca o primeiro campeonato da franquia, enquanto o Lynx disputa o quinto recorde da liga. Foram os melhores times da temporada regular, terminando nas duas primeiras posições da classificação.

Nova York está na final pelo segundo ano consecutivo e espera apagar a cicatriz da derrota para o Las Vegas Aces em 2023. Minnesota faz sua primeira aparição na rodada do campeonato desde 2017, quando o time conquistou seu quarto título em um período de sete anos.

O Liberty havia perdido dois dos três jogos da temporada regular para o Minnesota e para o campeonato da Commissioner’s Cup, mas ambos os times disseram que esses jogos realmente não importavam no início do campeonato.

O Lynx foi capaz de manter Jones sob controle em todas as três vitórias, com a estrela central do Liberty marcando um dígito em cada vez. Ela atingiu dois dígitos no final do primeiro trimestre na quinta-feira.

Minnesota manteve Nova York com 38% de arremessos e melhorou para 181-11 desde 2011, quando o time manteve um oponente com menos de 40% de arremessos.

A multidão repleta de estrelas de Nova York de 17.732 pessoas estava barulhenta e animada como tem sido durante toda a temporada. Spike Lee, Jason Sudeikis, Meek Mill e o homem da terceira base do New York Mets, Mark Vientos, estiveram presentes. Lee estava vestindo uma camisa do Ionescu.

A Associated Press contribuiu para este relatório.