Lynx superou Liberty para forçar a decisão do jogo 5 das finais da WNBA

MINNEAPOLIS – Bridget Carleton fez dois lances livres faltando 2 segundos para o fim, e o Minnesota Lynx forçou um jogo 5 decisivo das finais da WNBA, derrotando o New York Liberty por 82-80 na noite de sexta-feira.

As equipes se enfrentarão no domingo à noite em Nova York, no primeiro jogo 5 das finais desde 2019, quando Washington venceu Connecticut. Será o oitavo Jogo 5 na história das Finais.

Kayla McBride marcou 19 pontos e Courtney Williams acrescentou 15 para Minnesota, o que forçou as estrelas do Liberty, Breanna Stewart e Sabrina Ionescu, a noites de filmagem ruins. O impulso de Ionescu ao tocar a campainha não atingiu a borda.

Ao contrário dos três primeiros jogos da série, quando uma das equipes construiu uma vantagem de dois dígitos, este foi acirrado o tempo todo. Houve 27 empates e mudanças de liderança (14 mudanças de liderança, 13 empates), o quarto maior número em um jogo das finais da WNBA. Nenhuma das equipes liderada por mais de seis.

Com o jogo empatado em 80 faltando 18 segundos para o fim, Williams driblou para diminuir o tempo e errou um salto faltando alguns segundos para o fim. Carleton pegou o rebote na pista e foi derrubado por Ionescu.

Ela acertou os dois lances livres com calma, e Ionescu não conseguiu duplicar seu desempenho no jogo 3, quando acertou um chute de 28 pés faltando 1 segundo para o fim para dar ao Liberty uma vantagem de 2 a 1 na série.

Jonquel Jones fez 21 pontos e Leonie Fiebich marcou 19 pelo Nova York. Stewart, que marcou 30 pontos no jogo 3, fez 11 pontos em 5 de 20 arremessos, e Ionescu acertou 5 de 16 arremessos do chão para 10 pontos.

Minnesota está a uma vitória de um quinto título recorde da WNBA, que quebraria o empate com o Houston Comets e o Seattle Storm. O Liberty busca o primeiro título e já perdeu cinco vezes nas finais. Nova York era uma das oito franquias originais quando a liga começou em 1997 e é a única que restou desse grupo que não ganhou tudo.

Stewart como defensor principal – finais da WNBA O Lynx conseguiu tirar vantagem do confronto com Breanna Stewart como zagueira principal no jogo 4, acertando 9 de 14 para 26 pontos na vitória de sexta-feira. Jogos 1 e 4 Jogos 2-3 Pontos 38 13 FG 15 para 27 6 por 24 FG pct. 55% 25% FG de 3 pontos 3 por 7 1 para 6 – Pesquisa ESPN

Nova York perdeu para Las Vegas nas finais da temporada passada. A noite de sexta-feira marcou o aniversário de um ano do jogo 4 da última temporada para os Ases.

O Lynx chegou à final pela primeira vez desde 2017, quando conquistou o último de quatro campeonatos em sete anos.

Minnesota construiu uma vantagem de 77-72 faltando 3:14 para o fim, antes de Nova York marcar oito dos 11 pontos seguintes, incluindo uma jogada de três pontos de Jones faltando 1:10 para o fim que empatou em 80.

Ambas as equipes tiveram chances antes dos lances livres de Carleton. McBride errou uma bandeja faltando 56 segundos para o fim, mas o Lynx forçou uma violação do cronômetro do outro lado, quando o chute de Stewart na pista errou faltando 18 segundos para o fim.

O time da casa está 5-2 no jogo 5 das finais da WNBA. As únicas equipes de estrada a vencer são o Los Angeles Sparks de 2016 e o ​​Phoenix Mercury de 2007.

ESPN Research e The Associated Press contribuíram para este relatório.