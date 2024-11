Macaulay Culkin se veste de Joe Burrow para o Halloween, QB adora!

O ator de “Home Alone” se vestiu na quarta-feira como o quarterback de Cincinnati para o feriado de outubro… completando seu ataque com um número 1. Camisa 9, calça laranja e capacete do Bengals.

Culkin ficou tão feliz com o resultado que tudo acabou que compartilhou duas fotos dele com o conjunto em suas páginas de mídia social … escrevendo nas legendas: “Jogo em @ joeyb_9.”

Não demorou muito para que Burrow percebesse – ele realmente compartilhou novamente a postagem de Culkin no Instagram na manhã de quinta-feira … acrescentando, “touché suposto doppleganger”.

A ligação entre os dois está em andamento há cerca de três anos… você deve se lembrar, antes de Burrow jogar no Super Bowl LVI, ele disse aos membros da mídia que Culkin provavelmente seria o ator mais adequado para interpretá-lo em um filme porque de suas histórias semelhantes.

Burrow ainda não revelou sua fantasia de Halloween de 2024… mas com bastante luz do dia, talvez não seja tarde demais para conseguir um visual de Kevin McCallister do Spirit!