Macklin Celebrini marca gol no primeiro período e dá assistência na estreia dos Sharks

SAN JOSE, Califórnia – Macklin Celebrini não demorou muito para causar impacto no San Jose Sharks.

O novato de 18 anos marcou o primeiro gol do San Jose na temporada e deu uma assistência em seu primeiro período como profissional na noite de quinta-feira contra o St. Louis Blues, significando um futuro melhor para uma franquia que está em crise. últimos cinco anos.

O primeiro gol de Celebrini na carreira foi uma sorte. A ex-estrela da Universidade de Boston chegou correndo e deu um giro perto das tábuas antes de tentar um passe central que acertou o skate do defensor Matt Kessel e passou pelo goleiro Joel Hofer.

Escolhas do Editor

O gol gerou uma forte ovação e gritos de “Celebrini! Celebrini!” de uma base de fãs que está sedenta de sucesso, mas é energizada por um movimento juvenil liderado por Celebrini, a escolha número 1 no draft deste ano, e Will Smith, jogador do primeiro turno de 2023.

Celebrini não terminou, dando uma assistência no final do primeiro período, após um passe de trás da rede para Tyler Toffoli.

Celebrini, aos 18 anos e 119 dias, é o sexto jogador mais jovem a marcar em sua estreia na NHL e o mais jovem desde que Alexander Barkov fez isso aos 18 anos e 31 dias, em 3 de outubro de 2013.

Ele se junta a Auston Matthews (dois gols) como a única escolha nº 1 a ter vários pontos no primeiro período de sua estreia na NHL. E ele é o terceiro jogador mais jovem a ter um jogo multiponto em sua estreia, juntando-se a Nathan MacKinnon (18 anos e 31 dias) e Bobby Carpenter (18-86).

As estreias de Celebrini e Smith, de 19 anos, marcam a primeira vez em quase 26 anos que os Sharks tiveram dois adolescentes na escalação e a primeira vez que um time teve dois jogadores escolhidos entre os quatro primeiros do draft fazendo sua estreia em o mesmo jogo desde que Matthews e Mitch Marner fizeram isso pelo Toronto em 2016.

Os dois foram aplaudidos ruidosamente quando entraram no gelo para o aquecimento, e Celebrini recebeu uma das ovações mais ruidosas durante as apresentações antes do jogo.

O novato do Sharks, Macklin Celebrini, comemora marcar seu primeiro gol na NHL contra os Blues no SAP Center na quinta-feira. Imagens de Kavin Mistry / Getty

Os Sharks foram uma das franquias de maior sucesso na NHL ao longo de 15 temporadas, fazendo 14 jogos nos playoffs, cinco viagens para as finais da Conferência Oeste e uma aparição na final da Copa Stanley em 2016.

Desde que chegaram às finais da conferência em 2019, os Sharks perderam os playoffs por cinco temporadas consecutivas e chegaram ao fundo do poço com uma temporada de 19 vitórias em 2023-24, quando registraram o pior saldo de gols em uma temporada em 30 anos.

O prêmio por esse desempenho veio quando San Jose ganhou na loteria e o direito de convocar Celebrini, que fez 64 pontos em 38 jogos como calouro na Universidade de Boston na temporada passada e ganhou o prêmio Hobey Baker como melhor jogador universitário.

A escolha de Celebrini veio um ano depois que San Jose convocou Smith em quarto lugar, e ele estrelou no Boston College na temporada passada antes de ingressar na NHL.

Embora o time no gelo ainda possa estar a alguns anos de distância da disputa, as adições de Celebrini e Smith deram esperança a uma base de fãs dos Sharks que precisava muito dela depois de ver estrelas da geração anterior como Joe Thornton, Patrick Marleau, Joe Pavelski, Brent Burns, Tomas Hertl, Timo Meier e Erik Karlsson seguiram em frente nos últimos anos.

Informações da ESPN Research e da Associated Press foram utilizadas neste relatório.