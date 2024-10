macOS Sequoia bloqueando VPN? Veja como corrigir problemas com mensagens e iCloud

Principais conclusões **Visão geral do problema**: o macOS Sequoia, o novo sistema operacional da Apple, melhora a segurança, mas causa problemas para usuários que se conectam a VPNs, interrompendo serviços da Apple como Mensagens e iCloud.

**Motivos e sintomas**: O gerenciamento de tráfego de rede mais rigoroso do Sequoia identifica VPNs como riscos potenciais à segurança, levando a problemas como falha na entrega de mensagens, dados do iCloud não sincronizados e conexões AirDrop e FaceTime não confiáveis.

**Soluções**: para corrigir esses problemas, os usuários podem mudar os protocolos VPN para IKEv2, desativar o kill switch da VPN, ativar o tunelamento dividido, ajustar as configurações do firewall do macOS ou considerar mudar seu provedor de VPN para um compatível com Sequoia, como o ProtonVPN.

O macOS Sequoia, o lançamento mais recente do sistema operacional da Apple, introduziu uma série de novos recursos projetados para aumentar a segurança e o desempenho dos usuários. No entanto, juntamente com estas melhorias, alguns utilizadores encontraram problemas inesperados, especialmente aqueles que dependem de Redes Privadas Virtuais (VPNs). Um número crescente de pessoas relatou problemas ao usar serviços essenciais da Apple, como Mensagens e iCloud, enquanto estavam conectados a uma VPN. Para aqueles que usam VPNs para trabalho, privacidade ou segurança, essas interrupções podem ser frustrantes e perturbadoras.

Neste artigo, examinaremos mais de perto por que macOS Sequóia está causando esses problemas, quais são os sintomas específicos e, o mais importante, como você pode corrigir ou contornar esses problemas para que sua VPN e os serviços Apple funcionem juntos novamente.

Por que o macOS Sequoia bloqueia o uso de VPN?

O macOS Sequoia introduz medidas de segurança mais fortes para proteger os dados dos usuários, principalmente na forma como gerencia o tráfego de rede para serviços como Mensagens e iCloud. Esses controles mais rígidos tornam o sistema mais seletivo em relação às conexões confiáveis. As VPNs, que redirecionam o tráfego da Internet através de servidores seguros, podem ser vistas como um risco de segurança pelo macOS, especialmente com protocolos como WireGuard e OpenVPN. Isso pode levar a conflitos em que serviços da Apple, como Mensagens e iCloud, não funcionam ou sofrem atrasos, causando frustração aos usuários de VPN.

Os usuários que encontram esse problema geralmente percebem isso imediatamente após atualizarem para o macOS Sequoia. Os sintomas mais comuns experimentados ao usar uma VPN incluem:

Mensagens que não são enviadas ou recebidas : quando conectado a uma VPN, o aplicativo Mensagens da Apple geralmente falha ao enviar ou receber textos. Os usuários relatam que as mensagens parecem não ser enviadas ou demoram vários minutos.

: quando conectado a uma VPN, o aplicativo Mensagens da Apple geralmente falha ao enviar ou receber textos. Os usuários relatam que as mensagens parecem não ser enviadas ou demoram vários minutos. Problemas de sincronização do iCloud : os serviços do iCloud, incluindo Fotos, Notas e Arquivos, param de sincronizar corretamente. Os arquivos enviados para o iCloud não aparecem em outros dispositivos e as alterações feitas em aplicativos como o Notes não são refletidas em outros dispositivos Apple.

: os serviços do iCloud, incluindo Fotos, Notas e Arquivos, param de sincronizar corretamente. Os arquivos enviados para o iCloud não aparecem em outros dispositivos e as alterações feitas em aplicativos como o Notes não são refletidas em outros dispositivos Apple. AirDrop não funciona : o AirDrop, que permite aos usuários compartilhar arquivos sem fio entre dispositivos Apple, torna-se não confiável ou para de funcionar totalmente quando uma VPN está ativa.

: o AirDrop, que permite aos usuários compartilhar arquivos sem fio entre dispositivos Apple, torna-se não confiável ou para de funcionar totalmente quando uma VPN está ativa. FaceTime e outros serviços Apple: alguns usuários também relataram problemas com chamadas FaceTime que não conectam ou caem quando as VPNs estão habilitadas, bem como problemas com outros serviços vinculados ao ecossistema da Apple.

Conflitos do macOS Sequoia e VPN: soluções para mensagens e problemas do iCloud

Para usuários que enfrentam problemas com VPNs bloqueando Mensagens e iCloud no macOS Sequoia, as seguintes soluções detalhadas podem ajudar a resolver esses problemas:

1. Trocar protocolos VPN

Uma das soluções mais eficazes é mudar o protocolo VPN. Alguns protocolos, como WireGuard e OpenVPN, parecem causar mais problemas com o macOS Sequoia devido à forma como o sistema lida com a segurança da rede. Ao mudar para IKEv2, que é mais estável e compatível com o sistema de rede da Apple, você pode contornar muitos desses problemas.

Abra seu aplicativo VPN e navegue até o menu de configurações ou preferências.

Procure a opção de alterar o protocolo VPN. Isso geralmente é encontrado nas configurações “Conexão” ou “Avançado”.

Selecione IKEv2 na lista de protocolos disponíveis.

na lista de protocolos disponíveis. Salve suas alterações e reconecte-se à VPN.

Muitos usuários relataram que a mudança para IKEv2 resolveu os problemas de sincronização de Mensagens e iCloud, permitindo que ambos os serviços funcionassem corretamente enquanto a VPN permanece ativa.

2. Desative o Kill Switch da VPN

O kill switch é um recurso de segurança encontrado em muitas VPNs que corta automaticamente o acesso à Internet se a conexão VPN cair. Embora esse recurso melhore a privacidade, ele pode interferir no funcionamento de serviços da Apple, como Mensagens e iCloud. Desativar o kill switch pode permitir que esses aplicativos se comuniquem corretamente enquanto estiverem conectados à VPN.

Abra seu aplicativo VPN e vá para configurações ou opções de segurança.

Localize o Interruptor de matar recurso, que geralmente está nas configurações “Segurança” ou “Avançado”.

recurso, que geralmente está nas configurações “Segurança” ou “Avançado”. Desative o recurso ou desmarque a caixa que o ativa.

Salve suas alterações e reconecte-se à VPN.

Essa correção funcionou para muitos usuários que tiveram interrupções na sincronização de mensagens ou arquivos ao usar o iCloud com VPN. Embora desabilitar o kill switch reduza um pouco a segurança, geralmente resolve o problema de serviços Apple bloqueados.

3. Habilite o túnel dividido

O tunelamento dividido é um recurso em muitas VPNs que permite rotear aplicativos específicos fora do túnel VPN enquanto mantém outro tráfego seguro. Ao habilitar o tunelamento dividido para aplicativos da Apple como Mensagens e iCloud, você pode permitir que eles funcionem normalmente sem serem afetados pela VPN.

Abra seu aplicativo VPN e navegue até o menu de configurações.

Encontre o Tunelamento dividido opção, normalmente localizada nas configurações “Conexão” ou “Avançado”.

opção, normalmente localizada nas configurações “Conexão” ou “Avançado”. Habilite o tunelamento dividido e selecione os aplicativos específicos que devem ignorar a VPN (por exemplo, Mensagens, iCloud).

Salve as alterações e reinicie a VPN.

Ao permitir que os serviços da Apple contornem a VPN, você mantém a segurança de seu outro tráfego de Internet e, ao mesmo tempo, garante que aplicativos essenciais como Mensagens e iCloud funcionem sem problemas.

4. Ajuste as configurações do firewall do macOS

O firewall do macOS Sequoia às vezes pode interferir nas conexões VPN e bloquear o tráfego necessário para aplicativos como Mensagens e iCloud. Ajustar temporariamente as configurações do firewall pode resolver esse problema, permitindo que a VPN funcione corretamente sem bloquear os serviços Apple.

Vá para Configurações do sistema no seu Mac e selecione Rede .

no seu Mac e selecione . Navegue até Firewall configurações e clique Opções .

configurações e clique . Você pode desativar o firewall temporariamente ou permitir a conexão VPN adicionando seu aplicativo VPN à lista de aplicativos permitidos.

Depois de fazer as alterações, reconecte sua VPN.

Assim que sua VPN for permitida através do firewall, os serviços Apple deverão funcionar sem interferências. Apenas tome cuidado ao modificar as configurações do firewall, pois desativá-lo totalmente pode deixar seu sistema vulnerável. Sempre reative-o após o teste.

5. Use um provedor VPN diferente

Se as correções acima não resolverem o problema, você pode considerar mudar para um provedor de VPN que funcione bem com o macOS Sequoia. Certas VPNs parecem ter menos problemas com as novas medidas de segurança de rede da Apple. Por exemplo, os usuários relataram sucesso com ProtonVPNque tem conseguido oferecer suporte aos serviços Apple sem os mesmos problemas de bloqueio.

Pesquise provedores de VPN compatíveis com o macOS Sequoia. ProtonVPN e outros foram recomendados pelos usuários por sua estabilidade.

Baixe e instale o novo software VPN do site oficial do provedor.

Configure sua conta e defina as configurações de acordo com suas necessidades.

Depois de instalado, teste se os serviços da Apple, como Mensagens e iCloud, estão funcionando perfeitamente.

Mudar para uma VPN melhor otimizada para macOS Sequoia pode resolver o problema sem exigir soluções alternativas constantes. Muitos usuários consideram esta a solução mais simples a longo prazo.

Como consertar o bloqueio de VPN do macOS Sequoia e serviços da Apple, como mensagens

Se nenhuma das correções anteriores funcionar, existem algumas abordagens alternativas que você pode considerar para manter o uso da VPN e o acesso aos serviços Apple sem interrupções. Essas alternativas oferecem diferentes maneiras de lidar com o conflito entre VPNs e as atualizações de segurança do macOS Sequoia.

1. Use o iCloud Private Relay da Apple

Uma alternativa ao uso de uma VPN tradicional é aproveitar o iCloud Private Relay da Apple. Este recurso, parte do serviço iCloud+ da Apple, oferece benefícios de privacidade semelhantes, criptografando o tráfego da Internet e roteando-o através dos servidores seguros da Apple, oferecendo uma camada de anonimato e privacidade ao usar a Internet. No entanto, não é um substituto completo da VPN, mas pode funcionar bem para necessidades básicas de privacidade.

Vá para Configurações do sistema no seu Mac.

no seu Mac. Selecione ID Apple e clique em iCloud .

e clique em . Ligar Retransmissão Privada.

Esse recurso ajuda a proteger sua navegação e oculta seu endereço IP, embora possa não cobrir todas as funções que uma VPN completa realiza, como acessar conteúdo específico de uma região. No entanto, não interferirá nos serviços da Apple como Mensagens e iCloud, pois fazem parte do mesmo ecossistema.

2. Desative temporariamente VPN para serviços Apple

Se ainda precisar usar sua VPN para trabalhar ou navegar, mas descobrir que ela está causando problemas com os serviços Apple, você pode desativar temporariamente a VPN ao acessar serviços como Mensagens, FaceTime ou iCloud. Essa pode ser uma solução alternativa eficaz se os problemas não forem frequentes e não exigirem correções constantes.

Abra seu aplicativo VPN e clique em Desconectar quando você precisar usar os serviços da Apple.

quando você precisar usar os serviços da Apple. Depois de terminar seu trabalho no Mensagens ou iCloud, você pode se reconectar à VPN.

Embora esta não seja uma solução ideal a longo prazo, oferece uma maneira rápida de resolver quaisquer conflitos quando você precisar de acesso ininterrupto aos serviços Apple.

Às vezes, esses problemas são causados ​​por incompatibilidades temporárias entre novas atualizações do macOS e software VPN de terceiros. Tanto os provedores de VPN quanto a Apple provavelmente estão cientes das reclamações generalizadas sobre problemas de VPN no macOS Sequoia. É possível que as próximas atualizações de software do seu provedor de VPN ou da Apple resolvam esses problemas.

Verifique regularmente se há atualizações de software VPN visitando o site do seu provedor de VPN ou verificando atualizações no aplicativo.

Certifique-se de que seu macOS esteja atualizado acessando Configurações do sistema > Atualização de software .

. Monitore fóruns ou páginas de suporte onde os usuários compartilham soluções ou atualizam informações sobre esses problemas.

Em muitos casos, os desenvolvedores lançarão patches ou correções para resolver problemas conhecidos, sendo uma boa ideia manter o software atualizado.

4. Experimente uma solução híbrida: use VPN em outros dispositivos

Se você tiver problemas constantes ao usar a VPN e o macOS Sequoia, considere usar a VPN em outros dispositivos onde os serviços Apple não são críticos, como no seu telefone ou tablet, enquanto usa o macOS para serviços Apple. Muitos provedores de VPN oferecem licenças para vários dispositivos, o que significa que você ainda pode manter a segurança e a privacidade em seus outros dispositivos.

Baixe o aplicativo móvel da sua VPN ou instale-o em outros computadores ou tablets.

Use o macOS Sequoia para serviços como Mensagens e iCloud sem VPN, enquanto mantém sua navegação ou atividades relacionadas ao trabalho protegidas em outro dispositivo.

Esta solução híbrida permite que você continue usando a VPN para o que precisa, sem comprometer a funcionalidade dos serviços essenciais da Apple no macOS.

Conclusão

As atualizações de segurança do macOS Sequoia causaram frustração generalizada aos usuários de VPN, especialmente aqueles que dependem de serviços da Apple, como Mensagens e iCloud. Embora as medidas de privacidade aprimoradas sejam benéficas, elas levaram a conflitos com o tráfego VPN. No entanto, ao tentar soluções como alternar protocolos VPN, desabilitar o kill switch ou usar túnel dividido, a maioria dos usuários pode encontrar uma solução que funcione para sua configuração.

