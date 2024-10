Madonna assiste show de Billie Eilish com namorado em Nova York

Madona assistiu a um show lotado no Madison Square Garden esta semana… bem, não era dela – era Billie Eilish em vez de!

A lendária estrela pop passou pelo lendário local de Nova York com o namorado Akeem Morris para assistir Billie e seu irmão Em Finneas fazer o show deles.

Madonna no show de Billie Eilish no Madison Square Garden, em Nova York, 17 de outubro de 2024. #Madona #BillieEilish pic.twitter.com/SxZlaiA6Yi

Não há ingressos VIP especiais para a Rainha do Pop, aliás… parece que ela está no meio da multidão como todo mundo – tocando e conversando no ouvido de seu homem.