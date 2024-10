Madonna faz visita comovente ao túmulo do irmão Christopher com a filha Lourdes

Madona conhece o “Poder de Dizer Adeus”… visitando o túmulo de seu falecido irmão, Cristóvão Ciccone após sua morte no início deste mês.

Madonna documentou sua comovente visita ao túmulo de seu falecido irmão – que está localizado em seu estado natal, Michigan – postando uma série de fotos íntimas em suas histórias no Instagram na sexta-feira.

Madonna e Lourdes vestidas com conjuntos totalmente pretos enquanto homenageavam a memória de Christopher… 3 semanas depois seu falecimento aos 63 anos.

Madonna colocou várias rosas vermelhas no túmulo, como Levon Henrique jogado Duque Ellington a música “Single Petal of a Rose” durante sua despedida.

Poucos dias após sua morte, Madonna acessou as redes sociais e compartilhou uma série de fotos dela e de Christopher… com a estrela pop declarando que estava se lembrando de seu irmão com “amor e gratidão”.