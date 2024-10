Madonna quebra o silêncio sobre a morte do irmão Christopher Ciccone

Madonna está com o coração partido pela perda de seu irmão, Christopher Ciccone… e ela compartilhou uma comovente homenagem a ele que realmente mostra o quanto ele significava para ela.

A cantora postou um carrossel de fotos do IG no domingo com seu irmão Christopher, que infelizmente morreu na sexta-feira após lutar contra o câncer. Em sua legenda sincera, ela falou sobre o vínculo estreito que tiveram enquanto cresciam e os desafios que enfrentaram em seu relacionamento ao longo dos anos.