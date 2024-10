Madrid : descubra as melhores coisas para fazer em suas férias na Espanha

O que ver e fazer em Madri durante sua viagem

Madri, a vibrante e dinâmica capital da Espanha, oferece uma mistura requintada de cultura, patrimônio e entretenimento. De monumentos históricos a parques arborizados, museus de arte de primeira classe e vida noturna vibrante, você nunca ficará sem coisas para ver e fazer na cidade cosmopolita. Se quiser visitar Madri e fazer muitas coisas, este é o guia ideal para você.

Descubra o centro da cidade de Madri em seu primeiro dia de férias.

Maravilhe-se com a beleza arquitetônica do centro histórico da cidade de Madri. A Plaza Mayor, uma das praças mais emblemáticas da cidade, é um ponto de encontro popular cercado por edifícios impressionantes. Você também pode voltar no tempo visitando o distrito de Austrias, onde poderá descobrir a fascinante história da capital espanhola e da monarquia espanhola. Para visitar os monumentos de Madri, recomendamos que você use uma agência de guias locais. A Madrid Discovery oferece passeios por Madri em português.

Não muito longe dali, você encontrará a Puerta del Sol, uma praça animada que é o coração de Madri. Aqui você pode admirar o relógio que marca a tradicional contagem regressiva para o Ano Novo espanhol e passear pela Calle Preciados, uma das ruas comerciais mais movimentadas da Espanha. Também é possível ver o quilômetro 0, que representa o centro geográfico dos mapas espanhóis.

Mergulhe na arte do Museu do Prado com uma visita guiada acompanhada por um guia que fala português

O Museu do Prado é uma visita obrigatória para todos os amantes da arte. É um dos museus mais importantes do mundo, abrigando uma impressionante coleção de obras de arte dos períodos renascentista e barroco europeu. Visitar o Museu do Prado com um guia que fala português é uma experiência imperdível se você gosta de história.

Suas salas estão repletas de obras-primas de Velázquez, Goya, El Greco e muitos outros. Perca-se nos corredores repletos de arte e deixe sua mente viajar para outras épocas.

Passeie pelos jardins do Parque do Retiro depois de visitar o Museu do Prado

O Parque do Retiro é um oásis de tranquilidade em meio à agitação de Madri. É o lugar ideal para relaxar depois de um dia de passeios e atividades.

Você pode fazer um passeio de barco em seu grande lago, admirar a estátua do Anjo Caído ou simplesmente apreciar a natureza em uma de suas muitas áreas verdes. O parque também abriga o Palacio de Velázquez e o Palacio de Cristal, dois centros de exposições administrados pelo Museo Reina Sofía.

Saboreie a gastronomia de Madri e coma deliciosas tapas

Madri também é famosa por sua gastronomia. Da Calle de Ponzano à Calle Cava Baja, a cidade está repleta de bares de tapas, onde você pode provar pratos deliciosos enquanto desfruta de uma taça de vinho espanhol. Saboreie deliciosas tapas na Plaza Mayor ou perto do Museu do Prado.

Não perca as tortillas de patatas, calamares a la Romana ou os tradicionais churros com chocolate. E se você gosta de carne, o cocido madrileno, um farto ensopado de carne e vegetais, é imperdível.

Experimente o ritmo do flamenco em um show

O flamenco é mais do que apenas uma dança; é uma verdadeira expressão da cultura espanhola. Em Madri, você pode assistir a apresentações de flamenco em vários tablaos, como o famoso Corral de la Morería.

Presenteie-se com uma noite inesquecível, cheia de emoção e paixão, enquanto saboreia uma refeição requintada. É uma experiência que você não esquecerá tão cedo.

Madri é uma cidade que vive dia e noite, uma cidade onde a história e a modernidade se encontram, onde cada rua e cada praça tem uma história para contar. Em Madri, sempre há algo para descobrir, explorar e desfrutar. Então, o que está esperando para planejar sua visita à capital espanhola?

Descobrindo o Museu Reina Sofia

O Museu Reina Sofia é outra atração imperdível para os amantes da arte que visitam Madri. Esse museu de arte moderna e contemporânea abriga uma impressionante coleção de obras de artistas espanhóis e internacionais. Entre as obras em exposição estão obras-primas de Picasso, Dali e Miró.

O destaque da visita é, sem dúvida, “Guernica”, a obra-prima de Picasso. Essa pintura de grande formato é um poderoso testemunho do horror da guerra e uma das obras de arte mais importantes do século XX.

O Museu Reina Sofia também abriga exposições temporárias, exibições de filmes, conferências e workshops. É um local animado e dinâmico, onde a arte está sempre em movimento.

Uma experiência inesquecível no estádio Santiago Bernabéu

Para os fãs de futebol, uma visita ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, é uma experiência imperdível. Com capacidade para mais de 80.000 espectadores, o estádio é um dos maiores e mais impressionantes da Europa.

A visita guiada leva você aos bastidores do estádio, incluindo os vestiários, o túnel dos jogadores, a zona mista onde ocorrem as entrevistas pós-jogo e até mesmo o próprio gramado. Não perca a chance de sentar-se no banco dos suplentes e imaginar-se entrando no gramado sob os aplausos da torcida.

O museu do clube, localizado dentro do estádio, traça a história do Real Madrid por meio de uma impressionante coleção de troféus, fotos e memorabilia. Seja você um fã de futebol ou não, uma visita ao estádio Santiago Bernabéu lhe dará uma visão empolgante do esporte mais popular do mundo.