Mãe da filha de Fernando Tatis Jr. exige mais pensão alimentícia

A mãe de Fernando Tatis Jr.A filha de dois anos de idade está arrastando o astro da MLB ao tribunal em um esforço para tentar fazer com que ele distribua mais pensão alimentícia… mas o advogado do defensor externo do San Diego Padres afirma que ela está vomitando mentiras no processo.

Jennifer Rodríguez reivindicado esta semana em documentos judiciais, obtidos por TMZ Esportesque em setembro de 2021 – após um relacionamento não exclusivo de anos – ela engravidou do filho de Tatis Jr.

Ela disse nos documentos que, inicialmente, esperava que os dois trabalhassem juntos para serem pais de seu filho… mas após um teste de paternidade que confirmou Tatis Jr. era o pai – o jogador de beisebol e pessoas próximas a ele começaram a tratar o “nascimento iminente como um negócio”.





Ela disse que todas as conversas antes da data de nascimento de sua filha em junho de 2022 a levaram a assinar um NDA… e um subsequente acordo privado de pensão alimentícia que ela diz ter que negociar “por conta própria” enquanto estava grávida de nove meses.

Como parte do pacto, Tatis Jr. – que assinou um enorme contrato de 13 anos e US$ 240 milhões com os Padres em 2021 – concordou em pagar a Rodriguez US$ 20.000 por mês.

Enquanto ela conseguiu Tatis Jr. desde então, cumpriu essa obrigação … ela afirmou nos documentos que, após o nascimento da filha, ele esteve praticamente ausente da vida do filho.

Rodriguez disse que apesar de ela e ele continuarem seu relacionamento romântico até maio de 2023 – Tatis Jr. só viu sua filha em cinco ocasiões diferentes… por um total de quatro horas.

E, ela diz para piorar a situação, quando recentemente abordou ele e seu círculo próximo sobre pagar mais em pensão alimentícia quando soube que seu salário anual aumentaria de US$ 5.000.000 em 2022 para impressionantes US$ 36.000.000 em 2029 – ela recebeu resistência.

Ela agora está pedindo a um juiz que aumente o que Tatis Jr. tem que pagar em pagamentos de pensão alimentícia.

“Eu cheguei a entender o quão pouco [our daughter] comparou aos benefícios que Fernando recebe por ser uma estrela visível da MLB e celebridade local de San Diego “, disse ela.” Também entendi quanto custará sustentar uma criança para viver na estação de Fernando durante a vida.”

Nos documentos, ela afirmou que Tatis Jr., de 25 anos. reside em uma casa grande, dirige carros sofisticados e “que em San Diego, se não em todo o país, as portas se abrem para ele em todas as facetas de sua vida”.

“Nossa filha tem o direito de compartilhar esse estilo de vida”, disse ela.

Além disso, Rodriguez está pedindo por Tatis Jr. para pagar os honorários advocatícios – que ela diz totalizarem cerca de US$ 250 mil.

Uma audiência judicial sobre o assunto está marcada para dezembro.

Para o sócio de Tatis Jr., seu advogado, Michael Straussdisse em um comunicado para nós na sexta-feira: “A decisão da Sra. Rodriguez de divulgar uma narrativa falsa sobre Fernando e a família Tatís não é novidade.”