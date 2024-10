Mãe de Mike Tomlin sobre Steelers QB enquanto sinais apontam para Russell Wilson

PITTSBURGH – Embora o técnico Mike Tomlin tenha continuado em silêncio sobre o plano de quarterback titular do Steelers para domingo à noite, o wide receiver George Pickens aparentemente confirmou que Russell Wilson fará seu primeiro início de temporada contra o New York Jets.

“Sim, [we’ve been] ficando na mesma página após o treino, jogando mais do que o normal porque esta é sua primeira largada”, disse Pickens quando questionado se ele tem trabalhado extra com Wilson durante o treino desta semana.

Mas meia hora antes da entrevista de Pickens, Tomlin se recusou a revelar qualquer coisa sobre o plano quando questionado se estava pronto para nomear um titular.

“Estou, mas vou manter isso em casa”, disse Tomlin. “Mas eu pensei [Wilson] foi afiado. pensei Justino [Fields] também era afiado. Achei que tivemos uma semana altamente produtiva para ambos e para a unidade como um todo.”

Wilson, 35 anos, praticou intensamente pela segunda semana consecutiva depois de lidar com uma lesão persistente na panturrilha. No início da semana, companheiros de equipe confirmaram que Wilson fez repetições no time principal e também liderou a rotação do quarterback em treinos individuais. Fields, que fez 4-2 enquanto Wilson estava afastado, ficou em segundo lugar na rotação de quarterback durante os treinos.

“Justin tem sido muito bom, e nós temos sido muito bons às vezes, mas não devemos confundir com ótimo”, disse Tomlin no início desta semana. “Esta é uma liga competitiva. Estamos tentando nos posicionar para ser esse time e temos um jogador com talento que não teve a oportunidade de jogar, então vamos explorar potencialmente essas coisas, às vezes não. necessariamente tem algo a ver com o que Justin fez ou deixou de fazer.”

Embora nenhum dos quarterbacks tenha confirmado o plano para domingo durante as entrevistas de quinta-feira, Wilson disse que estava “preparando-se para estar pronto para ir”, enquanto Fields disse sobre suas seis partidas como titular que não jogou “bom o suficiente, se estou sendo real com você.”

Os treinadores e companheiros de Fields, porém, elogiaram o quarterback por seu desempenho e disseram que ele estava sendo muito duro consigo mesmo.

“Acho que ele fez o melhor que pôde”, disse o running back Najee Harris. “Acho que ele fez um trabalho muito bom e não deveria, bem, eu sei o que ele estava tentando fazer, mas apenas eu dizendo publicamente que estamos todos orgulhosos dele. Nós protegemos você.

“Mas acho que todos nós 11 tivemos que contribuir e estar lá. Precisamos de ambos [the quarterbacks] claro que sim.”