Mãe de Rashee Rice acusada de roubar discos de Chappell Roan da varanda do vizinho

Arroz Rashee A mãe de está sendo acusada de roubar um pacote contendo Chappel Roan grava direto da varanda de seu vizinho, poucas horas depois que o recebedor do Kansas City Chiefs sofreu um ferimento no domingo… e o vizinho diz que tudo foi capturado em vídeo.

TMZ Esportes obteve imagens do Ring do que um residente do Texas afirma mostrar Marsha Kearney – usando um número personalizado “Momma-Rice” Camisa 4 – passe pela porta e olhe diretamente para a câmera antes de caminhar pelo corredor por volta das 18h39 CT do dia 29 de setembro, algumas horas depois que os Chiefs derrotaram os Chargers em Los Angeles.