Mães mostram habilidades de MMA em briga de bola capturada em vídeo

Duas mães transformaram um passeio em um playground coberto em uma cena violenta… trocando golpes no estilo MMA em uma piscina de bolinhas na frente dos filhos e da multidão ao redor.

Confira… os dois pais são vistos chorando um com o outro, enquanto os espectadores tentam separá-los. Mesmo com um filho agarrado na perna da mãe, a briga não para… a mulher de blusa branca joga a rival de vestido creme no chão coberto de bolas.