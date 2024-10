Magic e Wendell Carter Jr. concordam com extensão de 3 anos e US$ 59 milhões

O centro do Orlando Magic, Wendell Carter Jr., concordou com uma extensão de contrato de três anos no valor de US$ 59 milhões, disse seu agente, Mike Miller, da LIFT Sports Management, ao Shams Charania da ESPN na noite de segunda-feira.

Carter está agora sob contrato com o Magic até a temporada 2028-29 por um valor combinado de US$ 82 milhões, incluindo os dois anos restantes de seu contrato atual.

O novo acordo de Carter inclui uma opção de equipe para 2028-29, disseram fontes a Tim Bontemps, da ESPN.

Carter, 25 anos, tem sido uma parte fundamental da reconstrução do Magic desde que foi adquirido do Chicago Bulls na temporada 2020-21. O produto da Geórgia teve média de 11 pontos e 6,9 ​​rebotes em 25,6 minutos na temporada passada.

No início desta entressafra, o Magic recontratou os grandes reservas Goga Bitadze e Moritz Wagner e estendeu o atacante Jonathan Isaac, garantindo a quadra de ataque do time em torno das estrelas Paolo Banchero e Franz Wagner em um futuro próximo.