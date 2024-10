Magomed Ankalaev responde a Anthony Smith e o chama de sua ‘luta mais fácil de todos os tempos’

Magomed Ankalaev dirigiu algumas palavras duras a Anthony Smith.

No final deste mês, Ankalaev enfrenta Aleksandar Rakic ​​no UFC 308 em uma luta que muitos acreditam ser a eliminação do título para a próxima chance contra o campeão meio-pesado Alex Pereira; no entanto, nem todos concordam.

No início desta semana, Smith, ex-adversário de Ankalaev, sugeriu que há outros lutadores na fila para enfrentar Pereira, dizendo que o estilo nada empolgante de Ankalaev fez com que o UFC ficasse menos interessado nele.

“Eu não contaria com isso porque há uma boa chance de Volkan Oezdemir e Carlos Ulberg conversarem, ou pelo menos terem algum tipo de argumento para conseguir essa luta”, disse Smith ao MMA Junkie. “Especialmente se Ankalaev fizer o que costuma fazer às vezes, que é botar um ovo e ainda assim vencer. Ele já foi punido por isso. Ele já fez isso uma vez na luta contra Jan Blachowicz e Dana ficou absolutamente furioso.

“Pereira apenas lutou. O que o teria impedido de lutar em Abu Dhabi e de lutar contra Ankalaev lá?”

“Eles não estão apressando Ankalaev para uma luta pelo título por uma razão”, continuou Smith. “Acho que se essa luta der certo e Volkan Oezdemir entrar lá e finalizar Carlos Ulberg, acho que Volkan Oezdemir tem um ótimo argumento para disputar o título. Então eu não contaria apenas com isso.”

Como seria de esperar, Ankalaev não pareceu aceitar isso muito bem.

Na sexta-feira, Ankalaev respondeu aos comentários recentes de Smith, criticando seu ex-oponente nas redes sociais e chamando Smith de sua “luta mais fácil de todos os tempos”.

Só para deixar claro, Rakic ​​é minha luta mais difícil na categoria – Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 11 de outubro de 2024

“Só para deixar claro, Rakic ​​é minha luta mais difícil na categoria.”

Anthony Smith disse que às vezes eu atrapalho o show, ei, você se lembra do que eu fiz com você, Johnny Walker? Você é um analista e deve permanecer neutro – Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 11 de outubro de 2024

“Anthony Smith disse que às vezes eu atrapalho o show, ei, você se lembra do que eu fiz com você [and] Johnny Walker? Você é um analista e deveria permanecer neutro.”

@ChaelSonnen você tem razão meu amigo, minha luta mais difícil na categoria é o Rakic, minha luta mais fácil foi o Anthony Smith, acertei ele com uma combinação de um videogame que jogava quando tinha 12 anos. – Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 11 de outubro de 2024

“Chael Sonnen, você tem razão meu amigo, minha luta mais difícil na categoria é o Rakic, minha luta mais fácil de todos os tempos foi o Anthony Smith. Eu acertei nele com uma combinação de um videogame que eu jogava quando tinha 12 anos.”

Ankalaev e Smith se enfrentaram no UFC 277, onde Ankalaev venceu por nocaute técnico no segundo round. Essa luta rendeu a Ankalaev a chance pelo título vago dos meio-pesados ​​​​contra Jan Blachowicz em uma luta que terminou em empate dividido. Depois disso, Ankalaev não lutou contra Johnny Walker devido a uma cutucada ilegal no olho, mas venceu a revanche em janeiro, parando Walker no segundo round e ganhando o bônus de Performance da Noite. Ankalaev também detém vitórias sobre Oezdemir e Nikita Krylov, número 7 do ranking.

O UFC 308 acontece no dia 26 de outubro na Etihad Arena, em Abu Dhabi.