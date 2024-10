Maguire ajuda Ten Hag ao resgatar o Man United no Porto

PORTO, Portugal – Harry Maguire deu a Erik ten Hag uma tábua de salvação como técnico do Manchester United com um empate nos acréscimos que garantiu o empate em 3 a 3 na UEFA Europa League contra o FC Porto. Isto aconteceu depois de a equipa da Premier League ter perdido a vantagem de dois golos e ter o capitão Bruno Fernandes expulso pelo segundo jogo consecutivo.

Apesar de ter ganho por 2-0 aos 20 minutos, com golos de Marcus Rashford e Rasmus Højlund, o United perdeu a vantagem ao permitir que o Porto empatasse antes do intervalo, através de Pepê e Samu Omorodion.

Quando Omorodion colocou o Porto em vantagem no início da segunda parte, parecia que United e Ten Hag caminhavam para mais uma derrota humilhante que colocaria o treinador à beira de perder o emprego.

No entanto, o substituto Maguire, que foi informado de que havia sido retirado da seleção inglesa no início do dia, salvou o dia – e talvez o trabalho de Ten Hag – ao marcar de cabeça o empate nos segundos finais. -Ogden

United sofreu gols em rajadas

O United desenvolveu o péssimo hábito de sofrer gols em rajadas curtas, principalmente na Europa.

Na época passada, sofreu dois golos em quatro minutos no terreno do Bayern Munique, dois em 10 minutos frente ao Galatasaray em casa, dois em quatro minutos fora de Copenhaga e dois em nove minutos fora de casa contra o Galatasaray, quando foi eliminado da fase de grupos da UEFA Champions League.

Frente ao Porto, a equipa de Ten Hag sofreu dois golos em sete minutos e viu a vantagem de dois golos evaporar-se durante uma primeira parte frenética. Há um padrão sob Ten Hag do United lutando para lidar com contratempos durante os jogos e este foi outro exemplo. Isto sugere que há um problema de mentalidade entre os jogadores, mas também há problemas estruturais.

Harry Maguire, do Manchester United, marcou um gol nos acréscimos para permitir aos Red Devils somar um ponto no empate de 2 a 2 contra o Porto. (Foto de Otávio Passos/Getty Images)

Os dois golos do Porto na primeira parte surgiram de cruzamentos para a grande área do United, que só foram permitidos porque toda a equipa tinha caído muito fundo. Com o placar de 2 a 0 fora de casa e com a torcida da casa tranquila, não havia motivos para afundar em direção ao próprio gol. Em vez disso, provocaram pressão, permitiram que o Porto voltasse ao jogo e foram obrigados a pagar. -Dawson

Omorodion mostra o que o Chelsea perdeu

Omorodion teria sido jogador do Chelsea agora, se não fosse por um exame médico fracassado que destruiu suas esperanças de uma transferência de £ 35 milhões do Atlético Madrid para Stamford Bridge. No entanto, o jogador de 20 anos mostrou que é alguém a ser observado com um desempenho impressionante contra o United.

Com a saída do Chelsea do acordo, o Porto interveio e negociou uma taxa de £ 12,6 milhões com o Atlético e apostou no centroavante espanhol e já parece um negócio incrível.

Omorodion proporcionou aos defesas-centrais do United, Matthijs de Ligt e Lisandro Martínez, uma noite tórrida no Estádio do Dragão, com uma exibição que evocou memórias de como Fernando Torres, do Liverpool, dispensaria o mesmo tratamento aos grandes nomes do United, Rio Ferdinand e Nemanja Vidić.

Os dois gols de Samu Omorodion foram fundamentais para ajudar o Porto a somar um ponto contra o Manchester United. (Foto de Otávio Passos/Getty Images)

Ele tinha muita velocidade e se tornou demais para De Ligt e Martínez, e também dominou os dois zagueiros sempre que a bola estava no ar. Mesmo antes de marcar o golo do empate do Porto na primeira parte com um cabeceamento poderoso, Omorodion forçou uma defesa crucial do guarda-redes André Onana.

E seu segundo gol no início do segundo tempo foi um chute imparável no poste mais próximo, depois de escapar das atenções de De Ligt na área de 6 jardas. A Primeira Liga portuguesa é um viveiro de atacantes de qualidade neste momento. Com Viktor Gyökeres também a lutar pelo Sporting CP, os maiores clubes da Europa irão certamente tomar medidas para adquirir Omorodion e Gyökeres nos próximos meses. — Ogden

Rashford e Højlund foram positivos para o United

O único aspecto positivo para United e Ten Hag foi a visão de Rashford e Højlund parecendo afiados. Rashford marcou o quarto gol da temporada com uma fantástica jogada pela esquerda, passando por dois zagueiros do Porto e chutando rasteiro em direção ao poste mais próximo. O goleiro Diogo Costa deveria ter feito melhor, mas Rashford não se importa. Costa provavelmente também deveria ter salvado o remate de Højlund.

Foi o primeiro início de temporada do atacante depois de contrair uma lesão no tendão da coxa durante a pré-temporada e, quando seu chute foi disparado, ele correu para a linha lateral para comemorar com David Binningsley, o fisioterapeuta que se encarregou de sua recuperação. O United tem lutado por gols desde que Ten Hag chegou e se o holandês quiser reverter a situação, ele precisará de Rashford e Højlund para começar a marcar regularmente, especialmente com o contratado de verão, Joshua Zirkzee, ainda se recuperando.

Foi um golpe para Rashford ter de sair ao intervalo, enquanto Højlund foi substituído a 20 minutos do final. Ele ainda está voltando à plena forma e com Ten Hag agora precisando desesperadamente de um resultado contra o Aston Villa no domingo, ele certamente será convidado para começar em Villa Park.

Os extremos da velha guarda provam o seu valor no Porto

O futebol está sempre evoluindo e o jogo tem visto uma grande mudança em direção a alas invertidos nos últimos anos, com os treinadores optando por jogadores laterais que cortam para dentro e chutam, em vez de alas tradicionais que contornam os laterais para cruzar a bola.

Mas o United não teve resposta para a qualidade dos cruzamentos que a equipa de Vitor Bruno fez neste jogo. Ajuda, é claro, quando você tem um atacante tão bom no jogo aéreo quanto Omorodion, porque ele ganhou praticamente todas as bolas que foram enviadas para ele.

Mas com os extremos Pepê e Galeno a fazer cruzamentos penetrantes, o Porto foi sempre uma ameaça e colocou o United sob forte pressão. O avançado do United, Højlund, devia estar a observar do outro lado, desejando poder contar com um serviço tão preciso como Omorodion.

Os extremos invertidos fizeram uma grande diferença para muitas equipas – o Manchester City de Pep Guardiola, por exemplo – mas talvez o exemplo do Porto seja um sinal de outra mudança, com os treinadores agora a analisar o quão perigoso pode ser um bom cruzamento.

United mostra algum tipo de desejo

O Manchester United está pelo menos mostrando alguma luta. Perdendo por 3-2 e ficando com 10 homens após o segundo cartão amarelo de Fernandes, teria sido fácil para os jogadores jogarem a toalha.

Eles não o fizeram e foram recompensados ​​com um empate de Maguire nos acréscimos. Há claramente muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas pelo menos Ten Hag pode apontar algumas centelhas de espírito dentro do acampamento. Agora há quatro jogos sem vencer, ele precisará disso quando levar seu time ao Aston Villa, no domingo – saindo de uma de suas noites europeias mais memoráveis, depois de derrotar o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da UEFA.

Foi revelador que, sob pressão no jogo contra o Porto, Ten Hag recorreu a um meio-campo composto por Christian Eriksen, Casemiro e Fernandes – aquele que o serviu tão bem durante a sua primeira temporada de sucesso no comando. Se ele está em busca de lutadores em seu momento de necessidade, não seria surpresa para Maguire no onze titular do Villa Park.

Dia do julgamento de Ten Hag em Villa no domingo

As apostas agora são incrivelmente altas para Erik ten Hag quando o Manchester United viajar para o Aston Villa no domingo. Apesar de ter conseguido um ponto no Porto com o empate de Maguire nos acréscimos, foi mais um jogo que não conseguiu vencer.

O United venceu apenas três jogos nesta temporada – contra Fulham, Southampton e Barnsley, da League One, na Carabao Cup. Além disso, o triunfo da FA Cup contra o Manchester City, em Wembley, em maio passado, não passa de uma memória distante.

A equipa de Ten Hag foi humilhada em duas derrotas em casa por 3-0 frente ao Liverpool e ao Tottenham na Premier League, mas o golo de Maguire em Portugal pelo menos os poupou de outra derrota dolorosa.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, tentará se livrar de alguma pressão em relação ao seu futuro antes do confronto de fim de semana contra o Aston Villa. (Foto de Eric Verhoeven/Sócrates/Getty Images)

Mas os seus problemas permanecem. Eles sofrem muitos gols e têm muitos jogadores que jogam como se não soubessem qual é o plano.

Isso tudo depende de Ten Hag e ele deve de alguma forma parar a podridão antes de enfrentar um time muito bom do Villa neste fim de semana. Caso contrário, o United terá passado cinco jogos sem vencer antes da pausa internacional e isso colocaria o seu emprego em risco.