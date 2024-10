Mahomes, do Chiefs, não percebeu até o replay que acertou o joelho de WR Rice

KANSAS CITY, Missouri – Patrick Mahomes disse que inicialmente não sabia que foi ele quem acidentalmente colidiu com o joelho do wide receiver do Chiefs, Rashee Rice, no jogo da semana passada contra o Los Angeles Chargers.

Então ele viu o replay no videoboard do SoFi Stadium.

“Quando vi o replay, me senti mal por ter acertado Rashee”, disse Mahomes na quinta-feira sobre a jogada em que ele, Rice e outros jogadores estavam perseguindo um fumble dos Chargers que se seguiu a uma interceptação. realmente preocupado comigo mesmo. Fiquei preocupado com a lesão dele e espero que não tenha sido tão grave quanto parecia. Fui eu quem bateu nele.

“Não percebi isso no momento. Estava mais preocupado em tentar pegar a bola. Obviamente, ele está apenas tentando fazer uma jogada, e isso acontece sempre que você está tentando fazer uma defesa.”

Rice foi eliminado do jogo devido a uma lesão no joelho e não treinou com o Chiefs na quinta-feira. O técnico Andy Reid disse que Rice não jogaria no jogo de segunda-feira à noite contra o New Orleans Saints, no Arrowhead Stadium.

Os Chiefs não saberão mais sobre a extensão da lesão até a próxima semana, disse Reid na quinta-feira, acrescentando que Rice estava esperando que o inchaço no joelho machucado fosse reduzido antes de passar por mais testes.

“Realmente esperamos que as coisas dêem certo, mas vamos ver o que acontece e deixar para os médicos verem”, disse Reid.

“Rashee teve um ano fenomenal. Infelizmente, nesta liga acontecem lesões e a vida continua, então sempre esperamos que os próximos caras se apresentassem e rolassem e não é diferente agora. [are] outros caras são muito, muito bons, então ficaremos bem.

Também na quinta-feira, o running back Clyde Edwards-Helaire iniciou sua janela de treinos de três semanas para retornar da lista de lesões não relacionadas ao futebol. Edwards-Helaire não jogou nesta temporada. Ele disse durante o campo de treinamento que está lutando contra problemas de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) decorrentes de um incidente na faculdade.

Reid disse que Edwards-Helaire treinaria inicialmente com a equipe de olheiros.

“Vamos colocá-lo de volta no ritmo das coisas aqui e ver como ele se sai”, disse Reid. “Ele está em boa forma, está malhando, então traga-o de volta ao futebol”. [mode].”