Mailbag: Qual o melhor resultado para o PFL e uma prévia do UFC 310

Não precisamos mentir, foi uma semana desanimadora de MMA UFC Vegas 98 não foi exatamente um evento de banner. Mesmo assim a luta principal entre Brandon Royval e Tatsuro Taira deu certo e recebemos ótimas notícias sobre UFC 310. Além disso, estamos agora no caminho para PFL: Ngannou vs. Ferreira também conhecida como “Batalha dos Gigantes” em Riade, Arábia Saudita.

Então, com alguns tópicos para discutir esta semana, vamos abordar todos eles.

Tatsuro Taira

Como você acha que teria sido uma luta entre Taira e Mokaev? -Dylan Barth (@dylaneb11) 13 de outubro de 2024

“Como você acha que teria sido uma luta entre Taira e Mokaev?”

Se você perdeu, Brandon Royval tomou uma decisão difícil sobre Tatsuro Taira na luta principal do UFC Vegas 98, no último sábado. A luta foi uma das melhores do ano, mas agora que Taira sofreu a primeira derrota na carreira, já há questionamentos sobre o quão bom ele é. Mas isso é um pouco louco.

Taira tem apenas 24 anos e simplesmente acertou em cheio com o cara número 1 do mundo. Em praticamente qualquer outro cenário, as pessoas estariam elogiando ele. Mas como ele era um grande favorito nas apostas antes da luta, agora há dúvidas sobre o quão bom ele é. Isso é um pouco bobo. Ele é tão bom quanto Brandon Royval? Não exatamente. Mas basicamente ninguém mais também.

Isso não quer dizer que o desempenho de Taira tenha sido irrepreensível. Ele certamente mostrou vários buracos enormes. Royval colocou Taira em pé e o lutador japonês também talvez tenha mostrado falta de cardio em cinco rounds. Mas essas são coisas que esperaríamos de um jovem lutador que basicamente nunca teve que desenvolver um jogo B. Espero plenamente que esta seja uma daquelas perdas extremamente benéficas para Taira.

Agora vamos à pergunta: eu pensar Taira vence Mokaev, mas não tenho certeza disso. É um confronto entre dois lutadores muito parecidos. Ambos são grapplers excepcionais, Mokaev é o melhor lutador, mas Taira é o finalizador mais perigoso com mais algumas manobras. No final das contas, acho que tudo se resume à trocação e, embora Taira não seja muito bom em pé, ele mostrou mais do que Mokaev neste momento, então vou favorecê-lo.

A grande noite do PFL

Acho que todos podemos concordar em dizer que Ngannou x Ferreira não vai longe, mas qual é o resultado preferível para o PFL? Será o Ngannou nocauteando o Ferreira ou seria o carioca nocauteando o campeão direto do UFC, que nunca perdeu o cinturão no octógono? -Bryan Muwanguzi (@BryanMuwanguzi) 13 de outubro de 2024

“Acho que todos podemos concordar em dizer que Ngannou x Ferreira não vai longe, mas qual é o resultado mais preferível para o PFL? Será o Ngannou nocauteando o Ferreira ou seria o local deles nocauteando o campeão direto do UFC, que nunca perdeu o cinturão no octógono?”

Francis Ngannou enfrenta Renan Ferreira na luta principal do último PPV do PFL neste sábado e acho seguro dizer que este é o evento mais importante da existência do PFL.

Há quase dois anos o PFL deu ré no caminhão Brinks para Ngannou e agora ele finalmente vai competir por eles. Isso vai importar? As pessoas vão sintonizar porque Francis Ngannou está lutando, porque esse era basicamente o cálculo quando o PFL o contratou: que Ngannou traz cache e olhos. Um ano atrás, quando Ngannou provavelmente deveria ter derrotado Tyson Fury, isso poderia ter sido verdade. Agora que Anthony Joshua o colocou em uma maca? Inseguro.

Além de precisar que Ngannou seja uma estrela, o PFL também realmente precisa dele para vencer. Não tenho certeza se Ngannou é um empate no PPV em geral, mas tenho certeza de que ele não é o tipo de estrela que pode levar outros ao estrelato ao derrotá-lo. Se Ferreira sair e dormir Ngannou, a única coisa que acontece é que o mundo do MMA diz coletivamente: “Bem, Francis ficou fora por quase três anos e acabou de ser nocauteado de forma selvagem. Acho que Tom Aspinall é realmente o cara mais importante do momento.” Claro, Renan Ferreira seria o campeão linear, mas isso não terá sentido naquele momento. Ninguém vai se importar.

Então, sim, o PFL precisa que Francis passe e dê um soco em Ferreira para fora da jaula, lembre às pessoas por que elas estavam tão entusiasmadas em pegá-lo e, esperançosamente, gere interesse suficiente para ter um lançamento PPV de sucesso.

Grande pressão sobre Big Francis neste fim de semana.

Cris Cyborg e Larissa Pacheco

O que o futuro reserva para Cyborg e Pacheco depois deste fim de semana? Kayla não sofrerá ameaças reais por muito tempo depois que tirar o cinturão de Pena. -Daniel Pompilio (@elpompilio) 13 de outubro de 2024

“O que o futuro reserva para Cyborg e Pacheco depois deste fim de semana? Kayla não sofrerá ameaças reais por muito tempo depois que tirar o cinturão do Pena.”

Sinceramente não tenho ideia. Pacheco x Cyborg é uma luta de qualidade que tem dois problemas enormes. A primeira é que Cyborg é antigo em anos de luta. Cyborg teve uma carreira maravilhosa, mas, francamente, a única razão pela qual ela continuou por tanto tempo é porque o peso pena feminino não é uma divisão real, então ela se deleita com adversários acima do peso e/ou abaixo do peso. Pacheco é a primeira mulher que Cyborg terá lutado desde Julia Budd que é realmente capaz e fisicamente comparável. Ela provavelmente vai levar um chute na bunda.

O que é muito bom para o Pacheco, que é um grande lutador, mas isso leva ao segundo problema: não há mais nada que o Pacheco possa fazer depois disso. Sinceramente, estou um pouco surpreso que Cyborg não tenha simplesmente se aposentado do MMA em vez de aceitar essa luta, mas é ótimo para Pacheco que ela não tenha feito isso. Pelo menos Pacheco consegue essa luta pelo currículo, mas depois disso Pacheco simplesmente se muda para o mesmo lugar que Cyborg passou a maior parte de sua carreira: não ter com quem lutar.

Meu melhor palpite é que se/quando Pacheco vencer, eles simplesmente disputarão outro torneio no próximo ano e ela competirá porque ganha muito dinheiro e não é como se a promoção tivesse “superlutas” reais para oferecer a ela. E quanto a Cyborg, suspeito que isso seja tudo para sua carreira no MMA e que ela possa voltar a seguir o boxe.

UFC 310

Agora que anunciaram Shavkat vs Belal, posso pensar em vários confrontos emocionantes no topo da divisão até 170 libras. Este é o melhor aspecto que a divisão teve na última década? Você pode avaliar as divisões por talento? -Daniel Pompilio (@elpompilio) 13 de outubro de 2024

“Agora que anunciaram Shavkat x Belal, posso pensar em vários confrontos emocionantes no topo da divisão até 170 libras. Este é o melhor que a divisão já teve na última década? Você pode avaliar as divisões por talento?”

Se você perdeu, as grandes lutas do UFC 310 foram anunciadas esta semana e o evento será encabeçado pela luta pelo título dos meio-médios entre Belal Muhammad e Shavkat Rakhmonov. A razão venceu e vai governar. Ou Belal supera a reviravolta e realmente prova ser um dos melhores lutadores do mundo no momento, ou Shavkat finalmente recebe sua coroa e o peso meio-médio tem um campeão emocionante, sem dúvida, pela primeira vez desde Robbie Lawler. Ganha-ganha.

Quanto ao estado da divisão dos meio-médios, talvez? É verdade que nos últimos anos a divisão dos meio-médios caiu um pouco, principalmente em comparação com categorias de peso como 155 de 135; e agora temos esta safra de novos nomes surgindo e tornando as coisas interessantes, o que é emocionante, mas uma década é muito tempo.

A era de ouro do meio-médio (até agora) foi provavelmente os primeiros anos de Georges St-Pierre como campeão, quando todo o top-10 era composto por alguns dos melhores lutadores vivos. Mas se você olhar para 2016, também é uma boa safra de lutadores. Tyron Woodley é campeão, Stephen Thompson está no auge de seus poderes, Demian Maia ainda está por aí, Usman e Colby Covington estão em ascensão, junto com Leon Edwards e Gilbert Burns. Somente nos últimos anos as coisas pareciam estagnadas porque a velha guarda continua por aí. Então não, não acho que seja o melhor da última década, mas está caminhando em uma direção excelente.

E para classificações:

Leve Peso galo Peso pena Peso mosca Peso Médio Meio-médio Peso mosca feminino Peso palha feminino Meio Pesado Peso pesado Peso galo feminino

E, na verdade, os três últimos são indistintamente terríveis.

Nick Diaz retorna

O que devemos esperar de Nick Diaz? Outra performance triste? Ou você acha que ele vai levar isso a sério? – Shankapotomus (@gottheshanks) 13 de outubro de 2024

“O que devemos esperar de Nick Diaz? Outra performance triste? Ou você acha que ele vai levar isso a sério?

Também escalado para o UFC 310 está o retorno de Nick Diaz, que enfrentará Vicente Luque. É uma luta que estava originalmente marcada para o UFC Abu Dhabi este ano, até que “problemas de viagem” surgiram para Diaz (ou seja, alguém finalmente se lembrou das regras muito rígidas que os Emirados Árabes Unidos têm em relação à maconha). E eu tenho que te dizer, vai ser terrível.

A questão não é “se Nick leva essa luta a sério”, mas sim que Nick Diaz não a tem mais. Parafraseando o poeta e estudioso Cutty Wise, o jogo não está mais nele.

Nick tem 41 anos. Só isso já é quase desqualificante. Além disso, ele só lutou duas vezes nesta década: uma em uma luta farsa com Anderson Silva e outra em uma surra difícil de assistir contra Robbie Lawler. A última vez que Nick Diaz venceu uma luta, Barack Obama mal estava no seu primeiro mandato como presidente. Não é uma questão de desejo, é uma questão de capacidade.

Não sei por que Nick Diaz está voltando. Espero que não seja porque ele precisa, mas principalmente espero que ele saia dessa luta o mais ileso possível. O fato de Luque também parecer bem passado torna isso pelo menos mais tolerável do que o confronto com Lawler, mas por pouco.

Talvez eu esteja errado e o Nick volte e esteja incrível, mas prevejo que essa será uma das piores partes do MMA deste ano. Acho que veremos.

