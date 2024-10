Malachi Moore, do Alabama, lamenta explosão no final do jogo Vandy

Malachi Moore, capitão do time do Alabama, pediu desculpas na segunda-feira por sua explosão no final da derrota de sábado por 40-35 para o Vanderbilt, e o técnico do Alabama, Kalen DeBoer, disse que Moore não seria suspenso por suas ações.

Moore divulgou um comunicado sobre X e disse que estava “completamente fora de linha”.

Ele acrescentou em sua declaração: “Deixei que as emoções do jogo tomassem conta de mim e me coloquei diante do time. Como duas vezes capitão e jogador do quinto ano, entendo o padrão que devemos seguir. Alabama, e não consegui fazê-lo, agindo de maneira egoísta e inaceitável… Farei melhor para defender o padrão do Alabama no futuro.”

Moore, titular de vários anos no safety, empurrou a cabeça do quarterback do Vanderbilt, Diego Pavia, em direção ao chão no final de uma jogada. Moore também jogou seu porta-voz e foi atingido com uma penalidade de conduta antidesportiva de 15 jardas por chutar a bola de futebol. A equipe do Alabama tentou substituir Moore no final do jogo, mas ele pareceu se recusar a sair de campo.

DeBoer disse que Moore “foi além ao assumir a propriedade” por seu discurso em campo que se tornou viral nas redes sociais e atraiu forte repreensão de muitos no mundo do futebol universitário, incluindo o ex-running back do Alabama Damien Harris, que fez parte de dois equipes do campeonato nacional no Alabama.

“Posso dizer o que teria acontecido nos dias em que estive lá”, disse Harris em um podcast com o The Athletic. “Teríamos tentado arrancar o ‘C’ de sua camisa. Teríamos acendido ele, de cada treinador, de cada jogador. … Todo mundo estaria na cabeça desse cara, como se não fizéssemos isso.”

DeBoer defendeu Moore pelo que ele significou para o programa, acrescentando que isso não torna suas ações corretas.

“Ele me protegeu e nos protegeu desde o primeiro dia”, disse DeBoer. “Chega um ponto também em que, às vezes, conforme as coisas acontecem, você também precisa proteger o seu cara e entender que todos cometemos erros e que todos temos que confessar isso.”

DeBoer acrescentou: “Acho que o que quero garantir que os fãs de Bama saibam é que esse cara tem sido sólido como uma rocha e tem sido uma peça crítica, crítica, junto com outros – havia outros também – de manter essa coisa unida. desde janeiro, ok? Quando muitos caras decidiram sair, esse cara se manteve firme.

Moore foi um dos jogadores do Alabama que mais se manifestou em janeiro sobre os jogadores que compraram DeBoer e a nova equipe e não buscaram outras oportunidades só porque Nick Saban se aposentou.

“Fizemos nosso dever de casa como jogadores. O cara venceu em todos os lugares”, disse Moore à ESPN em janeiro, quando DeBoer foi contratado. “O padrão dele é o mesmo que o nosso, de erguer aquele troféu no final do ano. Ele estava a uma vitória de distância no ano passado, e isso o deixa com um peso no ombro. terminou.

“Estamos trabalhando para o mesmo objetivo, e desta vez com a visão dele.”