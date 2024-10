Malik Nabers permanece no protocolo de concussão, fora contra Seahawks

O wide receiver novato do New York Giants, Malik Nabers, foi excluído do jogo de domingo contra o Seattle Seahawks, anunciou o técnico Brian Daboll na sexta-feira.

Nabers permanece no protocolo de concussão e não viajará com os Giants (1-3) para Seattle.

Ele se machucou ao tentar segurar a bola ao longo da linha lateral durante uma jogada de quarta para 6, faltando 3 minutos e meio para o final da derrota por 20-15 para o Dallas Cowboys em 26 de setembro. ele tentou encurralar a bola e colocar os pés no chão. Ele acabou sendo levado à tenda médica azul e, eventualmente, ao vestiário.

Nabers, de 21 anos, tem 35 recepções para 386 jardas e três touchdowns em quatro jogos desde que foi selecionado por Nova York com a sexta escolha geral do draft de 2024 fora da LSU.

Wan’Dale Robinson, que está se recuperando de uma lesão no calcanhar, e Darius Slayton seriam considerados para compensar a folga no lugar de Nabers.

Daboll disse que o running back Devin Singletary (virilha) deve treinar na sexta-feira e que os cornerbacks Adoree’ Jackson (panturrilha) e Dru Phillips (panturrilha) estão “tendendo na direção certa”.

Informações de Jordan Raanan da ESPN e Field Level Media foram usadas neste relatório.