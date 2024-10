Man City 2-1 Wolves (20 de outubro de 2024) Análise do jogo

O zagueiro do Manchester City, John Stones, cabeceou para a vitória no último suspiro na vitória por 2 a 1 sobre o Wolves, no domingo, que levou o time ao topo da Premier League e estabeleceu um recorde do clube de 31 jogos invictos no campeonato.

A Champions City dominou a posse de bola do início ao fim em Molineux, mas ficou chocada aos sete minutos, quando um cruzamento perfeito de Nélson Semedo foi recebido por uma finalização à queima-roupa do atacante do Wolves, Jørgen Strand Larsen.

Semedo perdeu uma chance gloriosa de colocar o Wolves ainda mais à frente em um mano-a-mano que Ederson defendeu, antes que o zagueiro do City, Josko Gvardiol, recebesse a bola no espaço e desferisse um belo chute para José Sá para um merecido empate aos 33 minutos.

O gol de Stone nos acréscimos foi verificado pelo VAR e foi permitido, para alegria do técnico Pep Guardiola e dos torcedores viajantes.

O City assumiu a liderança no saldo de gols com 20 pontos, dois acima do Liverpool, que enfrenta o Chelsea no domingo. Os Wolves estão em último lugar com um ponto e sem vencer nesta temporada.