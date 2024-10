Man City 4-0 S Bratislava (1º de outubro de 2024) Análise do jogo

Ilkay Gündogan, Phil Foden, Erling Haaland e James McAtee, do Manchester City, marcaram o placar na goleada dos visitantes sobre o Slovan Bratislava por 4 a 0, na terça-feira, pela primeira vitória da campanha na Liga dos Campeões.

O City, vencedor da Liga dos Campeões de 2023, soma quatro pontos após dois jogos, tendo aberto a campanha desta temporada com um empate em casa por 0 a 0 com o Inter de Milão. A derrota do Slovan veio logo após uma goleada por 5 a 1 para o Celtic.

“Tenho que dar [Slovan] respeito”, disse Foden à TNT Sports. “Foi difícil quebrá-los. A atmosfera era inacreditável.

“Fizemos o trabalho no final e conseguimos encontrar o espaço. Noutra noite poderia ter havido mais golos, mas estamos encantados com o 4-0. [with Inter] tínhamos que conseguir a vitória, por isso estamos no caminho certo agora.”

Os campeões da Premier League estacionaram no meio-campo do Slovan e bombardearam a equipa da casa com remates durante toda a noite.

Phil Foden marcou o segundo gol do Man City na goleada do Slovan Bratislava. Christian Bruna/Getty Images

Gündogan colocou o City no placar aos oito minutos com seu primeiro gol desde que voltou de uma temporada no Barcelona. O chute do alemão da entrada da área desviou na perna de Kyriakos Savvidis e caiu na rede.

Foden, que marcou 27 gols em todas as competições na temporada passada, aumentou a vantagem do City com seu primeiro gol na temporada, aos 15 minutos, aproveitando um passe de Jérémy Doku e rematando para o canto inferior.

Haaland marcou seu 42º gol na principal competição da Europa aos 58 minutos, correndo após passe de Rico Lewis e contornando o goleiro Dominik Takac antes de acertar a rede vazia.

Haaland, que marcou 11 gols nesta temporada em todas as competições, sentou-se no banco dois minutos depois, com o trabalho encerrado.

Foden fez um passe para McAtee para seu primeiro gol no City aos 74 minutos, coroando uma noite perfeita para os visitantes, que agora estenderam sua invencibilidade na Liga dos Campeões para 25 jogos, empatados pelo recorde com a reta do Man United de 2007 a 2009 sob Sir Alex Ferguson. A equipe de Guardiola foi eliminada da competição do ano passado pelo eventual vencedor, o Real Madrid, nas cobranças de pênaltis.

“Estou nas nuvens”, disse McAtee, que ingressou no City aos 11 anos. “É o que toda criança sonha, então é um sonho que se tornou realidade”.

O placar poderia ter sido muito mais desequilibrado no jogo unilateral, já que o City acertou Slovan com 28 chutes, 14 no alvo, incluindo três que acertaram a trave.