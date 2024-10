Man City confirma Hugo Viana como novo diretor de futebol

O Manchester City confirmou a nomeação de Hugo Viana como seu novo diretor de futebol.

Viana substitui Txiki Begiristain depois que foi anunciado que o espanhol deixaria o cargo no final da temporada 2024-25.

“Viana começará a exercer a sua função a tempo inteiro no verão de 2025, mas colaborará com Txiki nos meses anteriores para garantir uma transição suave”, afirmou um comunicado da cidade.

“Estamos ansiosos para prestar homenagem à notável contribuição de Txiki ao Manchester City no final da temporada”.

Viana passou pelo Sporting CP, Newcastle United e Valência como jogador e somou 29 internacionalizações por Portugal entre 2001 e 2012.

Foi nomeado diretor de futebol do Sporting em 2018 e ajudou o clube a conquistar o título português em 2021 e 2024, apesar da forte concorrência do Benfica e do FC Porto.

É-lhe creditado a contratação de Ruben Amorim como treinador em 2020, que também desempenhou um papel fundamental no regresso do Sporting ao topo do futebol português.

Fontes disseram à ESPN que o City também examinou atentamente o diretor esportivo do Girona, Quique Carcel, antes de fechar um acordo com Viana.

A decisão de Begiristain de deixar o Etihad colocou o futuro de Pep Guardiola em mais dúvidas.

A dupla trabalhou em estreita colaboração no City e Guardiola ficará sem contrato no final da temporada.

Até agora, o jogador de 53 anos evitou dúvidas sobre se assinará outra prorrogação de contrato.

Fontes disseram à ESPN que o City quer que Guardiola fique e gostaria de uma indicação sobre seus planos para o futuro antes do ano novo.

Informações de Rob Dawson da ESPN contribuíram para este relatório.