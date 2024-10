Man City e Premier League reivindicam vitória em caso de Parte Associada

O Manchester City e a Premier League reivindicaram vitória na segunda-feira, depois que um Painel de Arbitragem divulgou sua sentença sobre uma contestação legal contra as regras de Transações com Partes Associadas (APT).

As Transações com Partes Associadas referem-se a acordos de patrocínio entre um clube e outras empresas que possam estar vinculadas, como o City e o Etihad Aviation Group dos Emirados Árabes Unidos.

O caso, que não está relacionado com a audiência sobre as 115 acusações por alegada violação das regras financeiras da Premier League, viu o City alegar “discriminação contra a propriedade do Golfo” e que as regras eram “ilegais”.

O clube disse que “teve sucesso com a sua reivindicação”, embora o Painel apenas tenha acatado duas das reclamações do City, em relação aos empréstimos dos acionistas e à forma como o Valor Justo de Mercado (FMV) é avaliado; todos os outros desafios falharam.

A oferta do City para mudar completamente o sistema APT e FMV foi rejeitada, com o Painel dizendo que era crucial para as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League.

Principais detalhes do julgamento do Painel:

• O sistema APT da Premier League é uma parte vital da estrutura da competição.

• Alguns aspectos dos regulamentos são ilegais e devem ser reconstruídos. Por esse motivo, os julgamentos sobre dois acordos com o Man City foram anulados e devem ser revistos novamente.

• O caso do Man City foi apoiado por provas do Newcastle United, Chelsea e Everton; a Premier League apresentou provas escritas do Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham e West Ham.

Por um lado, o Painel disse que as regras são “ilegais… porque excluem do seu âmbito os empréstimos de acionistas”. Isto traz à tona milhões de empréstimos sem juros que foram concedidos a clubes por financiadores ricos. Everton, Brighton & Hove Albion, Arsenal e Chelsea teriam desfrutado de empréstimos de centenas de milhões de libras.

O City, por sua vez, não tem tais dívidas e argumentou que era injusto que outros clubes pudessem obter uma vantagem financeira ao descontar tais empréstimos das avaliações do FMV, que podem determinar o pagamento de juros.

A segunda contagem abordou como a Premier League determina o FMV ao avaliar um APT. O Painel decidiu que era “ilegal” que um clube não pudesse comentar os dados utilizados pela Premier League antes de uma decisão ser tomada, que o procedimento era injusto, que o City não teve a oportunidade de contestar a decisão e tomou muito tempo.

O Painel também disse que era injusto colocar o ônus da prova sobre o clube ao demonstrar o valor justo de mercado, e isso deveria recair sobre a Premier League.

A Premier League rejeitou dois APTs, com o Etihad e o First Abu Dhabi Bank, ambos agora anulados. Os APTs terão de ser reavaliados quando a Premier League analisar novamente como aplica as suas regras de APT.

No entanto, a principal vitória da Premier League foi o apoio aos APTs como conceito. Se o Painel tivesse dito que o sistema era completamente ilegal, teria permitido ao City, e a outros clubes sob propriedade estatal semelhante, como o Newcastle United, fazer acordos de patrocínio a qualquer valor.

“A Premier League saúda as conclusões do Tribunal, que endossou os objetivos gerais, a estrutura e a tomada de decisões do sistema APT”, afirmou a Premier League em comunicado. “O Tribunal confirmou a necessidade do sistema APT como um todo e rejeitou a maioria das contestações do Manchester City. Além disso, o Tribunal concluiu que as Regras são necessárias para que os controlos financeiros da Liga sejam eficazes.

“A decisão representa uma avaliação importante e detalhada das Regras do APT, que garantem que os clubes não possam se beneficiar de acordos comerciais ou reduções de custos que não estejam no Valor Justo de Mercado (FMV) em virtude de relacionamentos com Partes Associadas. introduzido para fornecer um mecanismo robusto para salvaguardar a estabilidade financeira, a integridade e o equilíbrio competitivo da Liga.”