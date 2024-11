Man City enfrenta crise de lesões enquanto Savinho começa a chorar

O ala do Manchester City, Savinho, foi carregado em uma maca durante a derrota por 2 a 1 para o Tottenham na Carabao Cup, na quarta-feira, aumentando a crise de lesões que envolve os campeões da Premier League.

“Amanhã teremos dois goleiros e Erling Haaland para um treino, o resto não temos”, disse o técnico do City, Pep Guardiola.

Savinho chorou e foi consolado pelos companheiros ao ser retirado de campo aos 63 minutos, após machucar o tornozelo direito após uma corrida para a área.

Escolhas do Editor

Guardiola disse que o lateral brasileiro descobrirá na quinta-feira a extensão da lesão. O City também perdeu Manuel Akanji no aquecimento, com o defesa-central a entrar em dúvida devido a um problema no joelho.

Rodri, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Kyle Walker, Jérémy Doku e Oscar Bobb já estavam na lista de lesionados, enquanto Guardiola disse que Rúben Dias tem enfrentado problemas.

Savinho parecia angustiado ao ser retirado da maca durante a derrota do Man City para o Tottenham. Justin Setterfield/Getty Images)

Rodri, que ganhou o prêmio Bola de Ouro na segunda-feira, foi descartado da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto Guardiola disse que De Bruyne, Grealish e Walker não voltariam antes da próxima pausa internacional.

Guardiola disse que a situação de lesão foi a pior que já viveu no clube desde que chegou em 2016.

“Somos 13 jogadores”, disse ele. “Estamos com muita dificuldade, mas temos que nos esforçar. Os caras que jogaram, a maioria acabou com problemas e vamos ver como eles se recuperam.

“Acho que quando estamos com problemas como estamos – porque em nove anos nunca tive tantas lesões nesta situação por tantos motivos – nessas situações, os jogadores dão um passo à frente. do que nunca.”

O City lidera a Premier League por um ponto do Liverpool após nove jogos.

O Tottenham também sofreu duas lesões – Micky van de Ven e Timo Werner. Van de Ven teve um problema no tendão da coxa, disse o técnico Ange Postecoglou, enquanto o de Werner pode ter sido apenas cansaço.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.