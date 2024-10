Man City surpreende o Barcelona, ​​Bayern de Munique derrota o Arsenal na UWCL

O campeão Barcelona foi derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na quarta-feira, iniciando sua defesa na Liga dos Campeões Feminina, com uma rara derrota na fase de grupos.

O Man City superou o bicampeão no primeiro tempo, ganhando vantagem aos 36 minutos, quando Naomi Layzell foi corajosa em um escanteio e teve que repelir ondas de ataques do Barcelona antes de selar a vitória.

A atacante jamaicana Bunny Shaw escapou aos 77º e contornou a goleira Cata Coll, antes de chutar com calma atrás de um zagueiro na linha do gol.

O desempenho do Man City superou até mesmo o do Bayern de Munique e de Pernille Harder, que marcou três gols aos 13 minutos na vitória por 5 a 2 sobre o Arsenal.

Também na quarta-feira, o Hammarby venceu o St. Pölten por 2 a 0 no mesmo grupo do Man City e do Barcelona, ​​e a Juventus venceu por 1 a 0 na Noruega contra o Vålerenga no Grupo C.

O Barcelona perdeu apenas uma vez em 18 jogos da fase de grupos nas três edições anteriores deste formato da Liga dos Campeões Feminina, que mudará após esta temporada.

Bunny Shaw selou a vitória do Man City sobre o Barcelona na Liga dos Campeões Feminina. Carl Recine/Getty Images

A excelente escalação do time espanhol foi tirada de seu ritmo logo no início pelo Man City, que acertou a trave no dia 16 após um chute de Lauren Hemp no final de uma jogada inteligente.

O Man City liderou em um escanteio forçado pela defesa impressionante de Coll para negar o golo a Jessica Park. Quando o cruzamento entrou, a goleira perdeu o rumo e uma cabeçada de Vivianne Miedema na boca do gol recebeu um toque decisivo do zagueiro Layzell em meio a um aglomerado de corpos.

O Barcelona intensificou seu jogo no segundo tempo e a zagueira do Man City, Laia Aleixandri, negou a estrela Alexia Putellas com seu segundo bloqueio importante no jogo.

Estrelas mais difíceis na vitória do Bayern

O hat-trick de Pernille Harder aos 13 minutos no final do jogo levou o Bayern de Munique à vitória por 5 x 2 sobre o Arsenal no jogo de abertura do grupo da Liga dos Campeões Feminina, na quarta-feira.

Um jogo de idas e vindas liderado por ambas as equipes estava equilibrado em 2 a 2 aos 73, quando Harder cabeceou habilmente após escanteio.

A veterana atacante dinamarquesa subiu mais alto cinco minutos depois, para receber de cabeça um cruzamento de Klara Bühl, depois fez o terceiro aos 86, ao passar a bola pela goleira do Arsenal, Manuela Zinsberger, na segunda tentativa.

O resultado foi duro para o Arsenal, que começou forte e liderou merecidamente aos 30 minutos, quando a atacante espanhola Mariona Caldentey acertou um chute de pé esquerdo após cruzamento de Katie McCabe.

Outra integrante da seleção espanhola vencedora da Copa do Mundo de 2023, a zagueira Laia Codina, empatou o jogo em 2 a 2 aos 65 minutos, com uma cabeçada de escanteio de McCabe.

O Bayern se recuperou para empatar aos 43 minutos após uma cabeçada do capitão Glodis Viggosdottir, e então liderou pela primeira vez com talvez o gol de destaque.

Sydney Lohmann recebeu um passe em um contra-ataque aos 56 e, com um toque, acertou seu chute na corrida e disparou rasteiro e forte para Zinsberger, que foi derrotado no poste mais próximo.

Harder perdeu três finais da Liga dos Campeões Feminina – duas vezes com o Wolfsburg e uma vez com o Chelsea – e o Bayern parecia um time na quarta-feira capaz de chegar à sua primeira final.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.