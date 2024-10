Man City tem substituto de Pep Guardiola preparado – Éderson

O goleiro do Manchester City, Éderson, disse acreditar que seu clube já encontrou um sucessor caso Pep Guardiola decida sair no final da temporada.

Guardiola, 53 anos, admitiu recentemente que não tomou uma decisão sobre se continuará no comando do City além de junho de 2025, quando seu contrato expira.

O ex-técnico do Barcelona levou o City a 18 títulos desde sua chegada em 2016.

“O City é um clube muito bem estruturado, bem administrado, tem ótimos diretores, ótimo CEO, ótimo treinador”, disse Éderson ao TNT Sports Brasil.

“Acredito que o clube já tem o próximo técnico em mente… no dia em que Pep decidir sair, eles tentarão seguir a mesma linha de trabalho. Claro que seria uma grande perda, não tenho dúvidas disso porque você é falando do melhor treinador do mundo vejo um clube muito bem preparado para o pós-Guardiola. [era].”

Éderson, de 31 anos, trabalha com Guardiola desde 2017 e conquistou seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões como parte da coleção de troféus do clube.

O internacional brasileiro, cujo contrato com o City expira em junho de 2026, recusou uma oferta lucrativa da Arábia Saudita neste verão, depois de conversar com Guardiola.

“Havia uma oferta na mesa, pesou muito para mim porque estava muito acima da média [wage]”, disse Éderson.

Pep Guardiola contratou Éderson para o Manchester City em 2017. Imagens de Adam Davy/PA via Getty Images

“Mas tive inúmeras conversas com Pep, houve uma decisiva que não posso revelar muito, mas foi sobre o que ele me contou, suas garantias, tudo o que vivemos juntos aqui, a evolução que tive com ele.

“Há muitos jogadores que evoluíram imensamente com Guardiola. Se você não se desenvolve como jogador com Guardiola é porque não quer.

“Ele mostra o caminho e então cabe a você colocar essa teoria em prática. Ele é como o GPS da nossa equipe – ele dá a rota e nós a seguimos.”

Guardiola teria conversado com Khaldoon Al Mubarak, presidente da cidade, em Abu Dhabi durante o intervalo internacional.

O City anunciou na semana passada que o executivo do Sporting CP, Hugo Viana, será o seu novo diretor de futebol a partir do verão de 2025, substituindo Txiki Begiristain, que deixará o cargo no final da temporada.

Especula-se que o treinador do Sporting, Rúben Amorim, possa seguir Viana. Amorim esteve ligado à Premier League nas últimas temporadas.