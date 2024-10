Man United 2-1 Brentford (19 de outubro de 2024) Análise do jogo

Alejandro Garnacho e Rasmus Højlund marcaram o gol na recuperação do Manchester United depois de sofrer um gol polêmico na vitória sobre o Brentford por 2 a 1 em Old Trafford, no sábado, pela primeira vitória em mais de um mês.

A vitória significou que o United subiu para o 10º lugar na classificação, com 11 pontos, após oito partidas, e aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Erik ten Hag, cujo trabalho tem sido objeto de especulação da mídia. Brentford está em 12º com 10 pontos.

O United tinha 10 jogadores em campo quando Ethan Pinnock cabeceou para o gol de Brentford após escanteio nos acréscimos do primeiro tempo, depois que o árbitro Sam Barrott instruiu Matthijs de Ligt a ir para a linha lateral para estancar o sangramento de um corte na cabeça.

O United saiu do intervalo animado e Garnacho aproveitou um cruzamento de Marcus Rashford para chutar do lado esquerdo da pequena área para o canto mais distante, aos 47 minutos.

Højlund colocou a equipa da casa em vantagem de forma espectacular aos 62 minutos, quando Bruno Fernandes o encontrou com um passe de calcanhar e o dinamarquês desviou a bola para o guarda-redes Mark Flekken.