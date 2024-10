Man United inclui Frank e Amorim na lista de sucessores de Ten Hag, dizem fontes

O técnico do Brentford, Thomas Frank, e o técnico do Sporting CP, Rúben Amorim, estão entre os candidatos que o Manchester United está considerando para substituir Erik ten Hag, disse uma fonte à ESPN.

Ten Hag foi demitido do United na segunda-feira, após uma série de quatro vitórias em 13 jogos em todas as competições nesta temporada.

Frank’s era um dos nomes cogitados para substituir Ten Hag no verão, antes de o clube decidir manter a fé no holandês.

Uma fonte disse à ESPN que Frank está novamente no topo da lista de alvos do United, embora esteja sob contrato em Brentford até 2027, tendo ingressado como assistente em 2016 antes de assumir o cargo principal em 2018. Concordar com um acordo que permitiria o A saída do clube de 51 anos é considerada um grande obstáculo.

Ele já havia minimizado as conversas sobre deixar o Gtech Community Stadium, mas uma fonte disse à ESPN que o United deve perguntar sobre sua disponibilidade enquanto procura seu próximo técnico permanente.

Amorim foi tímido sobre as ligações com o cargo no United em entrevista coletiva na segunda-feira, embora fontes tenham dito à ESPN que sua cláusula de rescisão no Sporting é menor do que a de Frank no Brentford.

“Já esperava esta pergunta e obviamente não vou falar do futuro, porque senão terei sempre que comentar”, disse.

“Estou muito orgulhoso de ser treinador do Sporting, só isso.”

O United se recusou a comentar quando abordado pela ESPN.

Questionado sobre seu futuro em entrevista coletiva na segunda-feira, Frank disse: “Já disse muitas e muitas vezes que estou muito feliz aqui. O que acontecerá no futuro, quem sabe? Estou muito, muito feliz aqui”.

Ruud van Nistelrooy foi contratado como zelador após a demissão de Ten Hag e deve comandar a partida da Carabao Cup contra o Leicester City, em Old Trafford, na quarta-feira.

Outros candidatos potenciais para o cargo permanente incluem Gareth Southgate.

Southgate indicou que não voltará a treinar até o próximo verão, depois de deixar o cargo na Inglaterra após a derrota na final do Euro 2024.

Thomas Frank, do Brentford, está sendo considerado para o cargo no Man United, de acordo com fontes da ESPN. Damjan Zibert/Sócrates/Getty Images

No entanto, ele tem um relacionamento de longa data com o diretor esportivo da Ineos e membro do conselho do United, Sir Dave Brailsford, e trabalhou na Associação de Futebol com o diretor esportivo Dan Ashworth.

Ashworth também trabalhou com Graham Potter durante o tempo que passaram juntos em Brighton. Potter está desempregado desde que foi demitido pelo Chelsea em abril de 2023.

Uma fonte disse à ESPN que Potter seria do interesse de Brentford se eles perdessem Frank.

Fontes de ambos os lados minimizaram as especulações de que o United está interessado no ex-técnico do Barcelona, ​​Xavi.

Uma fonte disse à ESPN que o time do United não treinou na segunda-feira após ser informado da saída de Ten Hag.

Os jogadores devem treinar com Van Nistelrooy e o assistente Rene Hake em Carrington na terça-feira, antes de enfrentar o Leicester na quarta-feira. O próximo jogo do United na Premier League será contra o Chelsea, em Old Trafford, no domingo.