Man Utd News: Xavi Hernandez seguirá os passos de Pep Guardiola em seus rivais da Premier League?

Tpt Hag já é história no Manchester United. Inicialmente Van Nistelrooy ocupará seu lugar no banco da seleção inglesa, mas todos os relatórios indicar que será a título provisório. É por isso que já circulam os nomes dos possíveis substitutos do treinador holandês na imprensa inglesa.

Um dos nomes que está sendo apontado é Xavi Hernandez. A lenda do Barcelona deixou o time espanhol no final da temporada passada e está livre, mas sua ideia era levar um ano sabático.

Comportamento de Lionel Messi com mulher em jogo do Inter Miami se torna viral

Será preciso esperar para ver se uma proposta de um gigante europeu, como o United, o faria mudar de ideia ou não, mas ninguém duvida que para o treinador espanhol seria um grande desafio depois da amarga experiência que viveu no Barcelona.

Muita curiosidade mórbida

Se as circunstâncias se juntassem, o cenário estaria montado para um encontro tentador, como a lenda do Barcelona teria com Casemiro, um dos seus grandes rivais durante muitos anos. em Clássicos contra o Real Madrid, como jogador.

Fora destas circunstâncias, Xavi teria a possibilidade de treinar na Premier League, onde hoje existem muitos treinadores espanhóis, como GuardiolaArteta, Emery, Iraola ou Lopetegui. Sem dúvida, o sonho de Xavi seria imitar a carreira de Guardiola no banco. Em campo ele já fez isso.