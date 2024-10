Manager: Se Magomed Ankalaev cuidar dos negócios no UFC 308, ‘ele terá a chance pelo título’ contra Alex Pereira

Houve muitos olhares curiosos quando foi anunciado que o campeão meio-pesado Alex Pereira defenderia seu título em seguida contra Khalil Rountree no UFC 307.

A suposição era que Magomed Ankalaev era o desafiante nº 1 com 205 libras, mas acabou recebendo cartão amarelo contra Aleksandar Rakic ​​no UFC 308. Por mais decepcionante que tenha sido para o russo, que atualmente está em uma série de 12 lutas invencíveis, receber essa notícia, seu empresário garantiu que mais uma vitória lhe dará a chance de se tornar campeão do UFC.

“Escute, estou feliz por Khalil”, disse o empresário de Ankalaev, Ali Abdelaziz, ao MMA Fighting. “É engraçado como Magomed Ankalaev agora está torcendo por Alex Pereira. No final das contas, a decisão é do UFC. Não foi minha decisão. Não foi uma decisão de Ankalaev. Mas eu sei que me disseram, Ankalaev faz o que tem que fazer, Alex Pereira faz o que tem que fazer, e os dois vão lutar a seguir.

“Não acho que Alex esteja se esquivando dele. Acho que é uma decisão do UFC. Não acho que Alex seja o cara que evita as pessoas. Tenho respeito por ele e sua equipe. Ele acabou de se tornar uma grande estrela e [the UFC] sabe, você sabe, a torcida sabe, Magomed Ankalaev é a luta mais difícil e difícil do Alex Pereira. Sejamos realistas. Tudo bem. Porque se você for o melhor do mundo, se quiser que derrotemos Rakic, venceremos Rakic. Agora [Pereira] fez o seu trabalho e venceu Khalil Rountree. Não é uma tarefa fácil. Não acho que seja uma luta fácil. Magomed Ankalaev tem que vencer Rakic ​​e esses dois caras vão lutar e as pessoas vão conseguir os dois melhores meio-pesados ​​do mundo no momento. O nº 1, Magomed Ankalaev, o nº 2 é Alex Pereira. Esta é a minha opinião.”

Antes da semana de luta do UFC 307, Pereira demonstrou seu interesse em potencialmente retornar ao seu antigo reduto no peso médio com a esperança de poder desafiar o atual campeão Dricus du Plessis. Também houve rumores sobre a possibilidade de Pereira se testar no peso pesado no futuro contra nomes como Tom Aspinall ou talvez até Jon Jones.

Embora inicialmente tenha estimulado esses rumores, Pereira encerrou as conversas sobre mudança de categoria de peso na quarta-feira quando questionado sobre seus planos após o UFC 307.

“Eu escolheria defender meu cinturão”, disse Pereira durante o media day. “Porque é preciso um trabalho planejado para diminuir o peso, e é preciso um trabalho planejado para subir também, mas é perfeito para essa divisão.”

Isso é exatamente o que Ankalaev certamente queria ouvir, mas aparentemente é o que o UFC já disse ao seu empresário.

“Não estou preocupado com [Pereira moving weight classes] de jeito nenhum”, disse Abdelaziz. “Tenho conversas a portas fechadas e Magomed Ankalaev precisa ir lá e mostrar por que deve lutar pelo título e terá a chance pelo título.”

Existem vários motivos pelos quais o UFC optou por Rountree agora, mas foi Pereira quem especulou que o “estilo chato” de Ankalaev lhe custou a chance de lutar pelo título.

Tanto Ankalaev quanto seu empresário notaram que quando se trata de finalizações no UFC, ele tem tantas finalizações quanto Pereira, então é difícil entender como ele não tem sido tão divertido.

“Ninguém pode dizer que Magomed Ankalaev é chato porque ele tem seis nocautes no UFC”, disse Abdelaziz. “Pereira tem seis nocautes. [Ankalev] briguei com todo mundo, mas está tudo bem. Não há problema. Não são ressentimentos. Não é reclamar, não é chorar. Vamos continuar.”

Na opinião de Abdelaziz, Ankalaev terá que continuar provando seu valor até que seja inegável que ele é o melhor meio-pesado do esporte.

Isso pode exigir que ele estenda sua invencibilidade para 13 consecutivas em sua próxima luta no UFC 308, mas Abdelaziz realmente acredita que Ankalaev acabará se tornando campeão do UFC em 2025.

“Khabib Nurmagomedov [won] 10 lutas, Kamaru Usman [won] 10 lutas [to get a title shot]esse tipo de cara tem um longo caminho até chegar ao UFC Manager: If Magomed Ankalaev takes care of business at UFC 308, ‘he will get his title shot’ against Alex Pereira”, disse Abdelaziz. “Quando eles chegam lá, eles ficam lá. Kamaru ficou lá. islão [Makhachev] está hospedado lá. Khabib ficou lá. Belal [Muhammad]também, é um desses caras. Ele percorre um longo caminho e agora vamos ver se ele vai ficar lá.

“Tudo bem. apenas torna tudo mais difícil e melhor, faz com que você tenha algo a provar. Não há problema para ele lutar contra Khalil Rountree. Khalil Rountree merecia isso em vez de Ankalaev? Absolutamente não, mas é um negócio.”