Manchester City vai contratar Hugo Viana como diretor de futebol, diz fonte

O Manchester City está fechando um acordo para nomear Hugo Viana como seu próximo diretor de futebol, disse uma fonte à ESPN.

O City está em busca de um substituto para Txiki Begiristain, que disse ao clube que deixará o cargo no final da temporada.

O diretor de futebol do Sporting Lisboa, Viana, é a primeira escolha para assumir o cargo.

Uma fonte disse à ESPN que há esperança de que o novo homem seja empossado em janeiro e trabalhe ao lado de Begiristain por seis meses até o final da campanha atual.

Viana passou pelo Sporting, Newcastle United e Valência como jogador e somou 29 internacionalizações por Portugal entre 2001 e 2012.

Foi nomeado diretor de futebol do Sporting em 2018 e ajudou o clube a conquistar o título português em 2021 e 2024, apesar da forte concorrência do Benfica e do FC Porto.

É-lhe creditado a contratação de Ruben Amorim como treinador em 2020, que também desempenhou um papel fundamental no regresso do Sporting ao topo do futebol português.

Hugo Viana deve ingressar no Manchester City como diretor de futebol. Foto de Jan Kruger – UEFA/UEFA via Getty Images

Fontes disseram à ESPN que o City também examinou atentamente o diretor esportivo do Girona, Quique Carcel, antes de fechar um acordo com Viana.

A decisão de Begiristain de deixar o Etihad colocou o futuro de Pep Guardiola em mais dúvidas.

A dupla trabalhou em estreita colaboração no City e Guardiola ficará sem contrato no final da temporada.

Até agora, o jogador de 53 anos evitou dúvidas sobre se assinará outra prorrogação de contrato.

Fontes disseram à ESPN que o City quer que Guardiola fique e gostaria de uma indicação sobre seus planos para o futuro antes do ano novo.