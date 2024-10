Mansão ‘Big Fat Liar’ disponível para aluguel por US $ 135 mil por mês

A propriedade de Hollywood Hills, que aparece fortemente em “Big Fat Liar”, chegou ao mercado… com um preço de aluguel bastante alto.

TMZ aprendeu… a morada – onde Paulo GiamattiO personagem de Marty Wolf, que voltou para casa no filme de comédia de 2002 – agora está disponível para aluguel por incríveis US $ 135 mil por mês. Embora isso possa parecer uma grande quantia, as comodidades da casa justificam o preço de cair o queixo.