Marcius Beltrão publica retratação em seu Instagram por mentiras cometidas contra Ronaldo Lopes

Nesta quarta-feira, 02 de outubro, o candidato Marcius Beltrão foi obrigado a se retratar publicamente, por determinação da Justiça Eleitoral, após a divulgação de fake news contra o prefeito e candidato à reeleição, Ronaldo Lopes. A decisão judicial determina que Marcius utilize sua própria conta de Instagram para corrigir as inverdades propagadas durante o período eleitoral, confirmando mais uma vez a tentativa de enganar a população de Penedo com informações falsas.

No dia 26 de agosto, Marcius Beltrão e sua candidata a vice, Ivana Toledo, divulgaram em suas redes sociais uma mentira grave sobre os custos de instalação dos abrigos de ônibus na zona rural de Penedo, alegando que cada unidade custou R$ 32.190,00. No entanto, a verdade foi restaurada pela Justiça, que verificou, através de documentos oficiais, que o valor correto é de R$ 7.516,95 por ponto de ônibus.

A disseminação de informações falsas, reconhecida pela Justiça como prática de fake news, não apenas agride a integridade do processo eleitoral, mas também revela um desrespeito profundo ao povo de Penedo. É inadmissível que estratégias de difamação e manipulação sejam utilizadas para confundir o eleitor e atacar adversários políticos. Tal comportamento não condiz com uma campanha que se propõe séria e comprometida com a verdade.

Ronaldo Lopes, por sua vez, reafirma seu compromisso com a transparência e a seriedade, mantendo sua postura de respeito ao eleitorado e à construção de uma campanha baseada em fatos e propostas reais. Enquanto Marcius Beltrão se vê forçado a pedir desculpas pelas mentiras divulgadas, Ronaldo Lopes segue apresentando soluções e buscando o desenvolvimento de Penedo com ações concretas e comprovadas.

Para acompanhar a retratação oficial, acesse a postagem no perfil de Marcius Beltrão no Instagram: Link para a retratação.

Mais uma vez, a Justiça restabelece a verdade e reforça a importância de uma campanha eleitoral limpa e respeitosa. O eleitor de Penedo merece ser tratado com seriedade e transparência, sem espaço para inverdades e tentativas de manipulação. A verdade prevalece!

Por Assessoria