Maria Sharapova e irmãos Bryan selecionados para o tênis HOF

A pentacampeã principal e ex-nº 1 do mundo Maria Sharapova e Bob e Mike Bryan, a dupla de duplas masculina de maior sucesso da história, foram nomeados para a classe de 2025 do Hall da Fama do Tênis Internacional na quinta-feira.

Eles serão empossados ​​em 23 de agosto no Hall da Fama em Newport, Rhode Island, após uma celebração de três dias e atividades relacionadas.

Em comunicado, Kim Clijsters, presidente do Hall e membro da turma do Hall da Fama de 2017, elogiou o trio por suas carreiras e conquistas.

“Além de cada uma de suas conquistas históricas nas quadras, a Classe de 2025 teve um impacto profundo no jogo de tênis e inspirou várias gerações de fãs em todo o mundo”, disse Clijsters. “Estamos ansiosos para celebrá-los em Newport no próximo ano.”

Sharapova, de 37 anos, é uma das 10 mulheres a conquistar o Grand Slam de carreira. Uma das jogadoras mais reconhecidas em turnê durante grande parte de sua carreira, Sharapova foi a atleta feminina mais bem paga do mundo pela Forbes por 11 anos consecutivos devido aos seus ganhos na quadra e vários acordos de patrocínio.

Ela escreveu no X que estava “incrivelmente grata” por ser membro do Hall da Fama e agradeceu aos fãs.

Incrivelmente grato por receber esta homenagem. 🤍 Um grande obrigado ao Hall da Fama e a todos os eleitores. Mais importante ainda, este reconhecimento é um belo lembrete do profundo apreço que tenho pelos meus fãs. Cada um de vocês me fez alcançar as estrelas ✨ e olha só… https://t.co/vRNp0JqR77 -Maria Sharapova (@MariaSharapova) 24 de outubro de 2024

A reputação e a comercialização de Sharapova sofreram após o anúncio de um teste reprovado para uma substância proibida em 2016, e ela foi suspensa do esporte por 15 meses. Ela voltou às competições em abril de 2017 e conquistou seu último título no Aberto de Tianjin em outubro. Ela se aposentou em fevereiro de 2020.

Ela ganhou 36 títulos no total e conquistou uma medalha de prata olímpica enquanto representava sua terra natal, a Rússia, em 2012. Sharapova ocupou o primeiro lugar no ranking mundial em cinco ocasiões distintas durante um total de 21 semanas. Ela foi classificada entre as cinco primeiras por 408 semanas.

Os gêmeos idênticos e nativos da Califórnia Bob e Mike Bryan, 46, ganharam 16 títulos importantes, quatro finais ATP e 119 títulos gerais juntos. Os irmãos Bryan ocuparam o primeiro lugar no ranking de duplas por 438 semanas, incluindo uma seqüência de 139 semanas de fevereiro de 2013 a outubro de 2015. Eles ocuparam o primeiro lugar no ranking de final de ano 10 vezes, ganharam ouro em duplas olímpicas em 2012 e bronze em 2008, e ajudou a levar a seleção dos Estados Unidos à vitória na Copa Davis em 2007.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Mike, dois minutos mais velho que Bob, ganhou dois títulos adicionais de duplas importantes e o ATP Finals de final de ano ao lado de Jack Sock em 2018, quando Bob ficou afastado dos gramados devido a uma lesão, colocando Mike no topo da lista na maior parte de todos os tempos. Ambos os irmãos ganharam vários troféus de duplas mistas – Bob com sete e Mike com quatro – ao longo de sua carreira de 22 anos. Eles se aposentaram juntos em agosto de 2020.

Em uma entrevista esta semana para a ESPN, Bob disse que eles teriam “simplesmente caído” de choque se alguém lhes tivesse dito, como crianças amantes do tênis, que um dia acabariam no Hall da Fama.

“Não foi nada que colocamos em nossa lista de metas”, disse Bob. “É quase inatingível para uma criança pensar nisso, e sempre amamos o que fazíamos. Acho que foi isso que nos levou a este ponto e nos permitiu jogar tênis por tanto tempo. sacrifício por nós.

“…É uma sensação incrivelmente especial só porque todos os nossos ídolos e tantas lendas do jogo estão lá, e ser incluído em uma casa que detém esses nomes é incrível para nós.”

Mike disse à ESPN que as pessoas começaram a mencionar a eles a possibilidade de os dois se tornarem membros do Hall da Fama, uma vez que quebraram o recorde de Todd Woodbridge e Mark Woodforde de mais títulos juntos (61), mas também não foi algo em que se concentraram durante suas carreiras.

“Pensamos no disco de ‘The Woodies’ como escalar o Monte Everest. Foi um grande marco, mas ainda assim encolheríamos os ombros quando as pessoas diriam: ‘Ah, um dia você poderá estar em Newport'”, disse Mike. “Mas depois que largamos nossas raquetes e realmente tivemos a chance de relembrar nosso trabalho, pensamos que isso poderia aumentar quando a votação chegasse, dentro de cinco anos. Então, isso ficou no fundo de nossas mentes.”

Bob e Mike Bryan venceram o Aberto da Austrália, dois Abertos da França, 3 Wimbledons e cinco Abertos dos EUA em duplas. Greg Wood/AFP/Getty Images

Os dois ficaram entusiasmados ao saber que haviam sido indicados em agosto. No início deste mês, enquanto Mike e sua família estavam hospedados com Bob e sua família no sul da Flórida após evacuarem sua casa na área de Tampa Bay durante o furacão Milton, os dois irmãos receberam uma mensagem de texto perguntando se poderiam atender a uma ligação do Zoom mais tarde naquele dia.

Sentados lado a lado no escritório de Bob, eles souberam que eram boas notícias assim que viram o rosto sorridente de Clijsters na tela. Clijsters disse a eles que faziam parte oficialmente da turma do Hall da Fama de 2025, ao lado de Sharapova, alguém que eles conhecem desde que ela entrou em turnê pela primeira vez.

“Ela fez grandes coisas no esporte e fora das quadras, então estar nesta classe com ela é especial”, disse Mike.

Bob disse que eles estavam ansiosos para passar um tempo com Sharapova durante os eventos de abertura e para ter uma ocasião formal para agradecer a todos que os ajudaram ao longo do caminho.

“Nós nos aposentamos durante a pandemia e nunca tivemos a chance de agradecer a todas essas pessoas que desempenharam um papel importante em nossa carreira”, disse Bob. “Nós meio que navegamos em direção ao pôr do sol e nunca colocamos uma proa em toda a jornada. Então, vamos tentar reunir o máximo de pessoas possível e apenas dizer a eles o quanto estamos agradecidos e que este é o momento deles também .”